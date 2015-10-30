BBP Başkanı Destici, TRT konuşmasında TRT'yi eleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TRT'de yayınlanan, 1 Kasım seçimine yönelik propaganda konuşmasında TRT'yi eleştirdi. Destici, "Bu antidemokratik seçim yasasını, bu haksız adaletsiz eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi kınıyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Lideri Destici, propaganda konuşmasında TRT'ye yönelik eleştirisini 3 kez tekrarlayarak şunları söyledi:

"Bu antidemokratik seçim yasasını, bu haksız adaletsiz eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi kınıyorum.

"1 Kasım'ı bir 'haysiyet seçimi' olarak niteliyoruz"

Bu nedenlerden ötürü 1 Kasım 2015 Erken Seçimini tüm Türkiye için bir 'haysiyet seçimi' olarak niteliyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızı herhangi bir vebal altına girmeden Bu zamana dek adaletsiz bir seçim sistemiyle temsilde adaleti sağlayamayanların kurallarıyla oynadınız. Oyunuzun boşa gideceği korkusunu size dayatanların yönettiği bir ülkenin kötü şartları altında yaşamak zorunda kaldınız. Artık iyice kötüye giden bu mevcut duruma bir dur demek istiyorsanız, şimdiye kadar yeterince hata yaptım zaten diyorsanız, çocuklarınıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyorsanız, 1 Kasım 2015 Pazar günü 'safınızı belirleyin' ve tercihinizi yani oyunuzu Büyük Birlik Partisi'nden yana kullanın.

İnanın Büyük Birlik Partisi'ni tercih ederseniz; ne oyunuz boşa gider, ne de vebal altında kalırsınız! Bu düşünce ve duygularımla seçimin ülkemize, milletimize ve Türk-İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini bir kere daha yüce Allah'tan niyaz ediyor, Milletimizin her bir ferdini sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum"