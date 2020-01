Bahçeli: TRT'nin de hesabı görülecek!

Devlet kanalı TRT'nin yayın yaparken iktidar partisiyle diğer partileri ayrı tuttuğunu belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sadece AKP'nin iki bakanı, iki tane milletvekili adayını gece gündüz ekrana çıkartırken halkın arasına girmeye cesaret edemeyenleri halkın evinde, halkın arasındaymış gibi gösterme çabası içine giriliyor. Demek ki bir iktidar değişikliğinde TRT'nin de hesabı görülecek. TRT'nin bugünkü durumunu kabullenmemiz mümkün değildir" dedi.

Çankırı'da partililere ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son yaşanan olayların halkın nezdinde sessiz bir öfkeye neden olduğunu savunarak şunları söyledi:

"10 Mart'tan bu güne kadar seçim faaliyetleri için her türlü gayreti gösteren insanlarımız oynanan oyunların farkına varmış bu oyunları sessizce bozmak için de sabırlı olmuştur. Ama bu sabrın altında bir sessiz öfke yatmaktadır. Bu sessiz öfke bir yerde patlayabilecektir. İnşallah bu patlama 1 Kasım günü sandıkta olur. Sandıkta böyle bir öfkenin patlaması Türkiye'de tahmin edilen ve ısrarla halkımıza kabul ettirilmek istenen seçim sonuçlarını kökünden değiştirebilir. Onun için millet iradesi ile oynamak onu baskı altına almak doğru değildir. Sandıkta çözülmeyen istek ve talepler söz konusu olduğunda Türkiye'de demokrasi işliyor demektir. Ama bunun tersi bir durum olursa Türkiye bir kaosa, bir krize bir bunalıma girebilir. Türkiye çok daha zor şartlar altına sürüklenebilir. Daha büyük inşallah yaşanmaz, felaketlerle karşı karşıya kalınabilir.

"Erdoğan'a selam verebilecek AK Parti yöneticileri dahi kalmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki siyasi ahlak ve etikle bağdaşmayan davranışları Cumhurbaşkanlığı makamında da sürdürme gayreti içinde olduğunu iddia eden Bahçeli; "Bu davranışları Türkiye'yi siyasi ahlak ve siyasi etik açısında bir çıkmaza sürüklemektedir. Bugün için bu davranışlarıyla sonuç alabilir, koltuğunu koruyabilir, koltuğunu daha ihtişamlı yaptırabilir yasa dışı yollarla kaçak saraylar yaptırabilir. Ama bunun sonu bir gün gelir, bir hesaplaşmayla bir yüzleşmeyle karşı karşıya kendisini bırakırsa zannediyorum Türkiye'de kendisine bir selam verebilecek AK Parti yöneticileri dahi kalmaz. Şimdi bakınız Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, mahalli idareler seçimlerinde, önce Başbakan olarak, Bakanlar Kuruluolarak, sonra da Cumhurbaşkanı olarak kullanarak haksız rekabet içine girmiş, milletimizle her insanımızı Anayasada eşit vatandaş olma hakkını çiğnemiş ve mevcut partisini ve kendisini koruyabilmek için her yola başvurmuş. Cumhurbaşkanı devletin her imkanını uçağı, otobüsü,arabası kaynakları 54 miting yapmak suretiyle televizyonları aşırı derecede işgal etmek suretiyle seçimlere yedek takviye bir üslupla AKP'ye yardımcı olmaya çalışmıştır. Acaba bu AKP'yi çok sevdiğinden midir, AKP giderse başım beladan kurtulamaz korkusu mudur, bunu bilmek lazımdır" dedi.

" Demek ki bir iktidar değişikliğinde TRT'nin de hesabı görülecek"

Havuz medyasının ve devlet televizyonu TRT'nin seçimler öncesindeki yayın politikasını da eleştiren DEvlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Şimdi seçimlerdeyiz, Türkiye'de yandaş TV'ler var, yanaşmalar var. Sabahtan akşama kadar bir partinin faaliyetlerinin çok mecbur kalmazsa diğer partilerin faaliyetlerinden hiç bahsetmemeye gayret gösteriyor. Ama bir TRT var, çok yakından takip ediyorum. Kamu kuruluşudur, hepinizin vergisi ile ayakta kalan bir kurum, sadece AKP'nin iki bakanı iki tane milletvekili adayını gece gündüz TV'ye çıkarken halkın arasına girmeye cesaret edemeyenleri halkın evinde halkın arasındaymış gibi gösterme çabası içine giriliyor. Demek ki bir iktidar değişikliğinde TRT'nin de hesabı görülecek. TRT'nin bugünkü durumunu kabullenmemiz mümkün değildir."