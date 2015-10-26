T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT'den Hakan Şükür'e sansür!

Milli maç ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce yapılan TRT programlarında, ünlü golcü Şükür'e yer verilmedi

26 Ekim 2015 19:48

TRT'nin, milli takım formasıyla attığı 51 golle zirvede yer alan, 249 gol ile Süper Lig'in en skoreri olan, 38 golle Avrupa kupalarında en çok gol atan Türk futbolcu unvanını kazanan Hakan Şükür'ün gollerini yayınlamadığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Hakan Şükür ise "Artık büyük bir korku imparatorluğu döneminde yaşıyoruz. İnsanlar artık telefonlara dahi çıkmaya imtina ediyor" dedi.

Millet Gazetesi'nin haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nın Ekim ayında Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynadığı maçlar öncesi TRT'nin "Unutulmaz Milli Maçlar" yayınında Hakan Şükür’ün golleri sansürlendi. TRT, önceki akşam ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce yayınladığı "Unutulmaz maçlar ve röportajlar" bölümünde efsane oyuncunun adını anmadı.

Hakan Şükür, gollerinin yayınlamaması hakkında, "Maalesef son dönemlerde bu tarz durumlarla karşı karşıya geliyorum. Monaco'daki 'Altın Ayak' ödülünü aldığımda da haber yayınlamamıştı. Artık büyük bir korku imparatorluğu döneminde yaşıyoruz. İnsanlar artık telefonlara dahi çıkmaya imtina ediyor. O partiyi destekleyenlere bir lafım yok. Ancak milletin kanalının sadece bir partinin sesi olması; ülkeye sayısız zaferler yaşatmış birinin yine milletin kanalında gollerinin gösterilmemesi üzücü. Bunları söylerken, programı yapan kişileri ve stüdyodaki arkadaşlarımı ayrı tutuyorum. Onlar da emekleri karşılığında para kazanmak için bu işi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

trthakan şükürfutbolcugalatasaraymili takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24