TRT'den Hakan Şükür'e sansür!

TRT'nin, milli takım formasıyla attığı 51 golle zirvede yer alan, 249 gol ile Süper Lig'in en skoreri olan, 38 golle Avrupa kupalarında en çok gol atan Türk futbolcu unvanını kazanan Hakan Şükür'ün gollerini yayınlamadığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Hakan Şükür ise "Artık büyük bir korku imparatorluğu döneminde yaşıyoruz. İnsanlar artık telefonlara dahi çıkmaya imtina ediyor" dedi.

Millet Gazetesi'nin haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nın Ekim ayında Çek Cumhuriyeti ve İzlanda ile oynadığı maçlar öncesi TRT'nin "Unutulmaz Milli Maçlar" yayınında Hakan Şükür’ün golleri sansürlendi. TRT, önceki akşam ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce yayınladığı "Unutulmaz maçlar ve röportajlar" bölümünde efsane oyuncunun adını anmadı.

Hakan Şükür, gollerinin yayınlamaması hakkında, "Maalesef son dönemlerde bu tarz durumlarla karşı karşıya geliyorum. Monaco'daki 'Altın Ayak' ödülünü aldığımda da haber yayınlamamıştı. Artık büyük bir korku imparatorluğu döneminde yaşıyoruz. İnsanlar artık telefonlara dahi çıkmaya imtina ediyor. O partiyi destekleyenlere bir lafım yok. Ancak milletin kanalının sadece bir partinin sesi olması; ülkeye sayısız zaferler yaşatmış birinin yine milletin kanalında gollerinin gösterilmemesi üzücü. Bunları söylerken, programı yapan kişileri ve stüdyodaki arkadaşlarımı ayrı tutuyorum. Onlar da emekleri karşılığında para kazanmak için bu işi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.