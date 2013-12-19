BBC'den Erdoğan'a: Bu muhalefet, Gezi'dekilere benzemez

BBC, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın örgütlü olmayan Gezi protestolarını kendi lehine çevirmeyi başardığını belirterek, "Erdoğan bu kez en az kendisi kadar örgütlü bir muhalefetle karşı karşıya" diye yazdı.

James Reynolds imzasıyla yayımlanan yazıda, Erdoğan'ın Gezi protestocularını yenmesi ardında protestoların örgütlü olmamasının yattığı savunulurken şöyle denildi:

"Recep Tayyip Erdoğan bu kez en az kendisi kadar iyi örgütlü bir muhalifle karşı karşıya: Fethullah Gülen. İkili arasındaki bu mücadele Erdoğan'ın açıkça beyan etmediği 2014'te cumhurbaşkanı olma hevesinin önünde tehdit oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan 2013'te protestoculardan gelen tehdidi savuşturmayı başardı. Fakat bu defa tehdit nihai hedefi bilinmeyen çok daha örgütlü bir muhalefetten geliyor."