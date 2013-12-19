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Dünya

Yolsuzluk Tokyo valisini istifa ettirdi

Tokyo valisi, özel bir hastaneden rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle istifa etti

19 Aralık 2013 12:36

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 2020'de Olimpiyatlar'a evsahipliği yapması için büyük çaba harcayan vali Naoki Inose, hakkındaki yolsukluk iddialarının ardından istifa etti.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, özel bir hastaneden 50 milyon yen (500 bin dolar) rüşvet aldığı iddia edilen Tokyo valisi Naoki Inose, "Hükümetin, Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar için yapması gereken hazırlıklarları daha fazla ertelememak adına istifa etmeye karar verdim" dedi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan basın toplantısında konuşan Inose, neler olup bittiğini açığa kavuşturmak için büyük çaba harcadığını ancak halk arasındaki şüpheyi gideremediğini belirterek Tokyo sakinlerinden özür diledi.

Hastaneyi işleten Tokushukai Şirketi'nden Kasım 2012'de kredi çektiğini ve borcunun tamamını ödediğini söyleyen Inose, hastane sahibine kredi karşılığında herhangi bir iltimas yapılmadığını iddia etti.

Tokyo valisi Naoki Inose, tekrar yazarlığa döneceğini sözlerine ekledi.

Tokyo Meclisi ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında seçilen Inose hakkındaki iddiaları araştırmak için bir komite kurulduğunu açıkladı.

Savcılık, Tokyo valisi Inose'ye kredi verdiği iddia edilen Tokushukai şirketi hakkında soruşturma başlattı. Tokushukai şirketinin Japonya'nın birçok bölgesinde hastaneleri bulunuyor.

 

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