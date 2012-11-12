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Dünya

BBC üst yönetiminde kriz

BBC'deki skandala neden olan ve yıllardır yayımlanan Newsnight programının geleceği sorgulanıyor...

12 Kasım 2012 15:36

BBC Genel Müdürü George Entwistle'ın ardından, kurumun haber müdürü ve yardımcısı da istifa etti.

BBC haber müdürü Helen Boaden ile yardımcısı Steve Mitchell'den, geçen yıl hayatını kaybeden program sunucusu Jimmy Savile ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde görevlerinden ayrılmalarının istendiği bildirildi.

BBC Newsnight programının, kurumda sunuculuk yapan Savile hakkındaki taciz iddialarını bildiği ancak yayımlamadığı ortaya çıkmıştı.

Boaden ile Mitchell yerine vekaleten, BBC'nin haber toplama biriminin müdürü Fran Unsworth ile BBC Radyo 4 Today programı editörü Ceri Thomas getirildi.

Kurumun genel müdürü George Entwistle ise önceki gün, BBC'de yayımlanan Newsnight programında Muhafazakar Partili bir lordun çocuk tacizi skandalına karıştığının yanlışlıkla iddia edilmesinin ve bu kişinin haksız yere hedef haline getirilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

BBC yönetim kurulunun Entwistle'a 450 bin sterlin olan bir yıllık maaşını ödeyeceğini açıklaması ise tepkilere neden oluyor.

BBC'de hafta içi her akşam yayımlanan Newsnight programında, güncel haberler konuklarla tartışılıyor ayrıca dosya haberler yapılıyor. Konuklarını sıkıştırdığı sorularıyla tanınan gazeteci Jeremy Paxman programın sunuculuğunu yapıyor.

Şimdiyse, BBC'deki skandala neden olan ve yıllardır yayımlanan Newsnight programının geleceği sorgulanıyor.

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