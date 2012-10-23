BBC: Sübyancılık soruşturmasını örtbas etmedik

BBC'nin eski yıldızlarından Jimm Savile'ın, hakkındaki sübyancılık iddiaları İngiliz parlamentosuna taşındı. Avam Kamarası'nda savunma yapan BBC Genel Müdürü George Entwistle, "Sübyancılık soruşturmasını örtbas etmedik" dedi.

Avam Kamarası'nda bu sabah Kültür ve Medya Komisyonu'nun sorularını yanıtlayan BBC Genel Müdürü George Entwistle skandalın BBC için "güven ve itibar" sorunları yarattığını kabul etti. Entwistle, bu konuda haber yapmamaları için muhabirlere baskı uygulandığına dair hiçbir kanıt olmadığını savundu.

Geçtiğimiz yıl ölen Jimmy Savile, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca çoğu reşit olmayan, çok sayıda genç kıza cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

BBC ise Savile'in ölümünden hemen sonra bu iddiaları gündeme getirecek bir program hazırlayan muhabirlerini durdurmakla itham edildi.

BBC araştırmayı durdurma kararının tamamen editoryal sebeplerle alındığını savundu.

İngiliz milletvekilleri bu sabahki oturumda öncelikle Entwistle'ın ve diğer yöneticilerin olay hakkında ne bildiğini sorguladı.

Araştırmacı gazetecilik programı Newsnight'ın editörü Peter Rippon, haberi yayınlamama kararı alırken kendisine yukarıdan hiçbir baskı gelmediğini söylemişti.

'10 saniye muamması'

Rippon'ın müdürü olan BBC Haber Müdürü Helen Boaden olaydan haberdar olduğunu ve şimdiki BBC Genel Müdürü George Entwistle'a böyle bir araştırmadan bahsettiğini, ancak konuşmanın 10 saniyeyi geçmediğini belirtti.

Entwistle o dönemde programlardan sorumlu BBC Vision bölümünün başkanı olarak, Savile'in ölümü üzerine hazırlanmakta olan ve ona övgüler düzen iki özel programdan sorumluydu.

Milletvekilleri Entwistle'a bu durumda nasıl olup da konuşmanın 10 saniyeyle sınırlı kalabildiğini, neden özel programları yayından kaldırması gerekip gerekmediğini öğrenmek için daha fazla bilgi istemediğini tekrar tekrar sordu.

Milletvekilleri BBC genel müdürünü "gazeteciliğin gerektirdiği meraka sahip olmamakla" suçladı.

Entwistle, bir ödül töreninde ayaküstü geçen bu konuşma sırasında yalnızca "Haber verdiğin için teşekkürler. Lütfen bilgi vermeye devam et." dediğini, bunu da BBC'nin bir başka bölümüne baskı yapıyor izlenimi vermemek için yaptığını söyledi.

BBC Genel Müdürü George Entwistle, Avam Kamarası'nda iddiaları yanıtladı.

'Editöre eleştiri'

BBC Genel Müdürü George Entwistle, bir zamanlar kendisinin de editörü olduğu Newsnight programının şimdiki editörü Peter Rippon'ı ise eleştirdi.

BBC'nin bir başka araştırmacı gazetecilik programı olan Panorama programını dün akşam izledikten sonra "haberin yayına hazır olmadığı düşünülse bile araştırmanın sürdürülmesi gerektiğine kesinlikle inandığını" söyledi.

Ayrıca Rippon'ın kararının sebeplerini açıkladığı blog yazısında eksikler ve hatalar bulunduğunun ortaya çıkmasının da kendisi için "hayal kırıklığı" olduğunu, ancak kararı editoryal sebeplerle aldığına ve baskı olmadığına hala inandığını belirtti.

Savile hakkındaki iddialar Newsnight araştırmasının rafa kaldırılmasından ancak 10 ay sonra, ITV televizyonu tarafından gündeme getirilmişti.

'Bir gecede değişti'

BBC Newsnight muhabirleri, editörlerinin neredeyse "bir gecede fikir değiştirdiğini" ve yeterince kanıt olmadığını savunarak araştırmaya son vermelerini istediğini söylüyor.

Bu muhabirler dün gece yayınlanan Panorama programına konuşarak karardan duydukları memnuniyetsizliği anlattı. Programda ayrıca Newsnight ekibinin o dönemde kurbanlardan biriyle yaptığı ve yayınlanmayan röportaj yer aldı.

George Entwistle tüm BBC çalışanlarının dün akşamki Panorama yayınından "müthiş gurur duyması gerektiği"ni söyledi

Entwistle, "Burada kendisini, kendi ana kanalında soruşturan, bu soruşturmaya gereken kaynakları ayıran ve Dünya'da hiçbir medya örgütünün kendisine yöneltmeyeceği soruları yönelten bir kurum var. Bu programı bir kaosun belirtisi olarak değil, BBC gazeteciliğinin bağımsızlığının emaresi olarak görüyorum." diye konuştu.

'Soyunma odalarına taciz'



BBC Genel Müdürü'ne mecliste Savile hakkındaki iddiaların nasıl olup da yıllarca su yüzüne çıkmadığı ve 70'li yıllarda Savile'in soyunma odasına çocukları götürmesine kimin izin verdiği de soruldu.

Entwistle bu noktada Savile'in kurumdaki "genel bir kültür sorunu" yüzünden tacizi yıllarca sürdürebildiğini kabul etti ve "Faaliyetlerine farkına varılmadan devam edebilmesine dönüp baktığımızda, doğrusu dehşetten başka bir şey hissetmek mümkün değil." dedi.

Ancak bu "çok, çok vahim" iddialar ortaya çıktığından beri BBC'nin yapılması gerekenlerin çoğunu yaptığını da sözlerine ekledi.

Bir diğer eski BBC editörü Kevin Marsh da dün akşamki Panorama programında kurumu "Yalnızca biz değil, hiçbir gazete, hiçbir kanal da 40 yıl boyunca böyle bir haber yapmadı." diyerek savundu.

Panorama'ya konuşan Savile'in çalışma arkadaşlarından bazıları "hiç haberleri olmadığını" söylerken, bazıları da "dedikoduları duyduklarını ancak bu kadar güçlü bir adam karşısında bana kim inanır" diyerek şikayet etmediklerini anlattı.

BBC'nin Savile'e bu konuda yalnızca bir kez soru sorduğu ve o iddiaları reddedince konunun kapandığı anlaşılıyor.

İddialar

BBC Genel Müdürü George Entwistle hem Savile olayını, hem de Newsnight'taki haberin neden yayınlanmadığını araştırmak üzere iki soruşturma komisyonu kurmuştu.

BBC Genel Müdürü'nün ifadesi meclis komisyonunu tatmin etmezse, milletvekillerinin diğer BBC yöneticilerini de çağırması ve soruşturma açması olasılığı var.

Sir ünvanı da alan Jimmy Savile'in BBC binalarında, hastanelerde, davranış bozukluğu olan kızların gittiği okullarda kimileri 12-14 yaşında çok sayıda genç kızı taciz ettiği öne sürülüyor.

Ayrıca kariyerinin son döneminde BBC'nin ona verdiği bir çocuk programında, dokuz yaşında bir erkek çocuğunu da taciz ettiği kaydediliyor.

Kurbanlar şimdi BBC, Ulusal Sağlık Kurumu NHS ve okullara karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Ailesi ise geçtiğimiz Ekim'de 84 yaşındayken ölen ve altın kaplama tabutla gömülen Savile'in gösterişli mezar taşını iddialar üzerine kaldırdı.

Savile'in adını taşıyan iki hayır kuruluşu da faaliyetlerine son vererek ellerindeki fonları başka örgütlere dağıtacaklarını duyurdu.