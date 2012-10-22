BBC editörü 'taciz haberi' nedeniyle istifa etti

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin program sunucusu Sir Jimmy Savile'in çalışırken küçük yaştaki kızlara tacizde bulunduğu yönündeki suçlamalar nedeniyle başlayan soruşma yüzünden, kanalda yaşanan gerilim gitgide artarken, bugün, Newsnight'ın program sorumlusu Peter Rippon’ın istifa ettiği haberi geldi.

Jimmy Savile’in bugün birinci ölüm yıl dönümü. Ardında bıraktığı soru işaretleriyla BBC'yi çok zor bir duruma sokan televizyoncu, ölümünden bir yıl sonra 200 civarında potansiyel kurbandan söz edilen bir taciz davasının sanığı.

19 Ekim'de başlatılan adli soruşturma kapsamında Savile'in çalışma arkadaşları, yöneticileri ve çevresindeki bazı isimler sorgulanacak.

'BBC'nin geçirdiği en kötü kriz'

İfadesine 23 Ekim'de başvurulacak olan BBC Genel Müdürü George Entwistle'ın üzerinde yoğun bir baskı var. Genel Müdür'e, geçen yıl duyulmaya başlayan taciz söylentilerine neden gereken önemi vermediği sorulacak.

Entwistle, taciz konusundaki polis soruşturmasına kurumun tüm kaynaklarını sunacaklarını ve bu soruşturma bittiğinde, hâlâ bekleyen sorulara cevap aranacağını söylemişti. Ancak, bazıları BBC Genel Müdürü'nü, zamanında konuya yeterli derecede önem vermemekle suçluyor.

BBC dış haberler şefi John Simpson, Savile davasını "BBC’de geçirdiği 50 boyunca karşılaştığı en kötü kriz" olarak tanımlıyor.

Programdan önce gelen istifa

BBC'nin Newsnight programının Savile hakkındaki iddialarla ilgili hazırladığı bir araştırmanın durdurulduğu ortaya çıkmıştı. Bu akşam BBC'de yayınlanacak olan Panaroma isimli haber programında, Newsnight'ın program sorumlusu Peter Rippon’ın Savile ile ilgili araştırmanın üstünün örtülüp örtülmediği konusuna değinilecek.

Ancak bu programın yayına girmesine saatler kala, BBC tarafından da, belgeseli yayınlamama gerekçeleri yetersiz bulunarak "günah keçisi" ilan edilen Rippon'ın istifa haberi geldi.

Newsnight muhabirlerinden Liz MacKean programa katılarak, Rippon’ın da o dönemde patronları tarafından baskı altına alındığı, bu yüzden yayına izin veremediğini iddialarını dile getirecek.

Söz konusu belgesel filmde Newsnight ekibinin Savile hakkında edindiği bilgiler ve taciz iddiaları yer alıyordu.

Kariyerinin doruğundaydı

2011'de 84 yaşında hayatını kaybeden Savile hakkındaki taciz iddiaları, ünlü sunucunun yıldızının parladığı 1970 ve 80'lere denk geliyor. 1960'da BBC'de çalışmaya başlayan Savile, yardım kuruluşları için yaptığı çalışmalardan dolayı 1990'da 'Sir' unvanı almıştı.

Küçük yaştaki kızlara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Savile'in, bu eylemlerin bazılarını BBC stüdyolarında gerçekleştiği de söyleniyor.

Eski DJ ve sunucu Savile'in tacizine uğradıklarını açıklayan çok sayıda kadın var.

İddialar artıyor

BBC'nin asıl başını ağrıtan konu, personelin kadınlara yönelik tacize göz yummasına ilişkin yaygın bir gelenek olup olmadığı sorularının ortaya çıkmış olması. Bazı kadın çalışanlar 1980'lerde BBC'de tolerans gösterilen genel bir cinsel taciz kültüründen söz etmişti.

BBC Radio 1 eski DJ'i Liz Kershaw, yaptığı açıklamada 1980'lerde kurumda çalışırken bir iş arkadaşının sürekli tacizine maruz kaldığını iddia etti.

Yayın sırasında elle tacize uğradığını, bu nedenle ses bile çıkaramadığını belirten Kershaw, şikayette bulunduğunda kendisine "Hoşuna gitmiyor mu? Yoksa lezbiyen misin?" dendiğini ifade etti.

Daha sonra, komedyen Sandi Toksvig 1980'lerde BBC'de çalışırken "ünlü biri" tarafından taciz edildiğini, iş arkadaşlarına durumu anlattığında "herkesin bunu eğlenceli bulduğunu" belirtti.