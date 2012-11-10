BBC özür diledi

Son zamanlarda zor günler geçiren İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, Jimmy Savile olayının ardından, 2 Kasım gecesi yayınlanan “Newsnight“ adlı programında, isim verilmeden Muhafazakâr Parti'den önemli bir politikacının 1970'lı yıllarda çok sayıda çocuğu istismar ettiği iddiasını ortaya attığı belirtildi. Ardından da ortaya atılan iddialardan dolayı özür dilediği duyuruldu.

Dünyanın önde gelen haber kanallarından biri olan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, art arda yaşanan iki skandaldan dolayı zor günler geçirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda geçen yıl yaşamını yitiren BBC sunucusu Sir Jimmy Savile'ın kurumda çalışan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.

BBC Genel Müdürü George Entwistle tarafından yapılan açıklamada, iddiaların soruşturulacağını ve hiçbir sorunun yanıtsız bırakılmayacağını ifade ederek, kurum adına özür dilediğini belirtmişti.



Pedofil suçlaması



Yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre sonra BBC'nin başı şimdi de ortaya attığı pedofil suçlamalarıyla derde girdiği duyuruldu.

BBC'nin, 2 Kasım gecesi yayınlanan “Newsnight“ adlı programında, isim verilmeden Muhafazakâr Parti'den önemli bir politikacının 70'lı yıllarda çok sayıda çocuğu istismar ettiği iddiası ortaya atıldığı açıklandı.

Fakat çok geçmeden bu politikacının 70 yaşındaki Alistair McAlpine olduğu internette yayılmaya başladığı bildirildi.

Adının doğrudan taciz skandalına karışması üzerine açıklama yapan McAlpine, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamen asılsıl ve iftira olduğunu ifade etti.



“Newsnight“ programına olayın mağdurlarından biri olarak konuşan Steve Messham'ın yaptığı açıklamada ise bir karışıklığın söz konusu olduğunu söyleyerek McAlpine'nin fotoğraflarına baktığını ve bahsettiği kişinin o olmadığını anladığını kaydetti.



BBC'den özür



Yalanlanan haberi nedeniyle bir kez daha baskı altında kalan BBC, ortaya attığı pedofil iddiaların dolayı özür dilediği duyuruldu. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın da medyadan herhangi bir iddia ortaya atmadan önce çok dikkatli olmalarını istediği belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)