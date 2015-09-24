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BBC muhabiri faciayı anlattı: İnsanlar birbirlerinin üzerine basıyordu...

"İnsanlar yardım isterken yere düşüyordu. Ama yardım edecek kimse yoktu. Herkes bir başına kalmış gibiydi"

24 Eylül 2015 22:55

Suudi Arabistan'da hacıların Mina'da şeytan taşlaması sırasında yaşanan izdihama tanık olan BBC muhabiri Tchima Illa Issoufou, gördüğü manzarayı "İnsanlar birbirlerinin üzerine basarak güvenli yerlere geçmeye çalışıyordu. O sırada bazıları öldü" diye anlattı.

700'den fazla kişinin öldüğü, 800'den fazlasının da yaralandığı facia sırasında bir kadın grubunun içinde olan BBC Hausa Bölümü muhabiri Tchima Illa Issoufou, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnsanlar taşlama yönünde ilerlerken, diğer gruplar da ters yönden geliyordu. Bir anda kaos yaşandı ve insanlar yere düşmeye başladılar. Aralarında Nijeryalılar, Çadlılar ve Senegalliler vardı. İnsanlar birbirlerinin üzerine basarak güvenli yerlere geçmeye çalışıyordu. O sırada bazıları öldü."

İzdiham sırasından insanların "Allah, Allah" diye bağırdıklarını ve ağlayarak yardım istediklerini ifade eden Issoufou, kalabalıkta çocuk ve gençlerin de bulunduğunu söyledi. BBC muhabiri sözlerine şöyle devam etti:

 

'Herkes bir başına kalmış gibiydi'

 

"İnsanlar yardım isterken yere düşüyordu. Ama orada yardım edecek, el uzatacak kimse yoktu. Herkes bir başına kalmış gibiydi."

İzdihamda teyzesini kaybettiğini anlatan Issoufou, kendi gruplarından bir anne ile kızının da kaybolduğunu ve hala haber alamadıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, Mekke'ye beş kilometre uzaklıktaki Mina'da kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.  İzdihamın Mina'da hacıların kaldığı çadır kentin 204. caddesinde meydana geldiği ifade etti. 204. cadde, çadır kentten şeytan taşlanan Cemerat'a giden ana yollardan biri.

BBC Arapça Servisi şeytan taşlama sırasında hacı adaylarının en ön sırada olmak için birbirlerini itmeye başladığını, bu nedenle bazı kişilerin ezildiğini ve ardından da izdihamın yaşandığını aktardı.

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