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Suudi Bakan Falih: Faciaya disiplinsiz hacılar neden oldu

"Birçok hacı yetkiler tarafından konan programa riayet etmedi"

24 Eylül 2015 19:41

İran, Hac'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği izdihamdan ötürü Suudi Arabistan'ı suçlarken, Suudi Sağlık Bakanı Halid el Falih, faciaya "disiplinsiz" hacıların neden olduğunu savunarak, "Hacılar talimatlara uysaydı, bu tip bir kaza önlenebilirdi" dedi.

AFP’nin Suudi El Ekberiye televizyonundan aktardığına göre; Bakan Halid, “Hacılar talimatlara uysaydı, bu tip bir kaza önlenebilirdi” dedi. Halid, “birçok hacının yetkiler tarafından konan programa riayet etmeden hareket ettiğini ve bunun facianın nedeni olduğunu" öne sürdü.  
 

İran'dan suçlama

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran'ın hac organizasyonun başındaki Said Ohadi ise, kazanın olduğu yer yakınlarındaki bir yolun, faciadan kısa süre önce "bilinmeyen nedenlerle" kapatıldığını öne sürdü. Ohadi, "Bu da söz konusu trajedinin yaşanmasına neden oldu" iddiasında bulundu. İzdiham sırasında hayatını kaybeden İranlıların sayısı 43 olarak güncellendi.

 

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