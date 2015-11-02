"Bazılarına sevgisi azalan" Bülent Arınç, balkon konuşmasındaki yerini aldı

1 Kasım seçimleri öncesinde yapığı açıklamalarla gündeme gelen AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin 4,5 aylık aranın ardından yeniden tek parti olarak iktidara gelmesinin ardından yapılan balkon konuşmasında yerini aldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Arınç, "Seçmen bize güvendiğini ve HDP'den seçilen vekillerin terör örgütüne karşı, onları adeta kutsayıcı sözlerine ve terörü adeta gözünü yummak derecesinde boşvermek durumunda kalışını affetmedi. Adeta bayram yapıyoruz. Büyük bir başarı, zafer de denebilir" yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte AKP'yi kuran üç kişilik çekirdek kadroda yer alan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçen hafta partisine ve AKP yanlısı medyaya ağır eleştiriler yöneltmişti. Arınç, aktif siyaseti bırakmasına ilişkin olarak, "Heyecanımı kaybettiğimi söyleyebilirim. Birilerine karşı sevgim biraz azalmış olabilir" dedi. Arınç, "Burada bir azalma olduysa, kabahatin kimde olduğu önemli değil. Birlikte siyaset yaptığınız insanlarla aranıza buzdan duvarlar girmişse ara vermenin zamanı gelmiştir" demişti.