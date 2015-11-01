Saray'daki 29 Ekim resepsiyonuna Arınç ve Babacan dahil AKP'den davet edilmeyenler kimler?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 29 Ekim Resepsiyonu’na, 13 yıldır AKP’nin en kritik noktalarında bulunmuş, önde gelen çok sayıda ismin davet edilmediği ortaya çıktı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Bülent Arınç ve Ali Babacan yer alıyor.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın farklı bayram kutlaması yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirdiği Saray’daki resepsiyonun yansımaları sürüyor.

Resepsiyonun üzerinden geçen 3 günün sonunda, AKP’nin önde gelen çok sayıda isminin resepsiyona davet edilmedikleri için o gece Saray’da bulunmadıkları ortaya çıktı. Davet edilmeyen isimlerin başında partinin kuruluş aşamasındaki lider kadrodan Bülent Arınç geliyor. 1 Kasım öncesi tüzük değişikleriyle, yeniden aday olma hakkı verilmesine karşın aday olmayan Arınç’ın davet edilmemesi, resepsiyonun en önemli sürprizi oldu.

Arınç geçtiğimiz hafta eleştirel açıklamalarda bulunmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kendisinin sınanmaya kalkışılmamasını istemiş ve “Birilerine sevgimi kaybettim” açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Resepsiyona davet edilmeyen bir başka önemli isim ise Ali Babacan oldu. Babacan, 7 Haziran’da, tüzük gereği milletvekili seçilememiş ancak tüzük değişikliği sonrası 1 Kasım’da yeniden milletvekili adayı olmuştu. Babacan’ın, Gül ile yakınlığından hareketle, uzun süre aday olmayacağı konuşulmuş ancak son anda Davutoğlu tarafından ısrarlı davetlerle adaylığı kabul ettiği belirtilmişti. Babacan da önceki gün yaptığı açıklamada, 1 Kasım seçimleri için “Tablo bizim açımızdan çok rahat görünmüyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

"İtaatsizler de yok"

Saray’daki resepsiyona bir süredir parti politikalarına eleştirel yaklaşan, AKP’nin eski bakan ve parti yöneticisi bazı isimlerin de davet edilmemesi dikkat çekti. Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Nihat Ergün bu isimler arasında yer aldı. Erdoğan ve parti yönetimiyle de mesafeli olan bu isimler için, 1 Kasım sonrası Gül’ün aktif siyasete yönelik adımlar atmasını bekledikleri ifade ediliyor.