Arınç: Tepeden bakmış, adam kayırmış olabiliriz

Manisa'da işadamları tarafından düzenlenen yemeğe katılan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Benim de kabahatlerim var. Malzemesi insan olan bir hükümetim var. İçimizde peygamber yok. Ne olacak peki. Biz de hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, tepeden bakmış, adam kayırmış olabiliriz. Sen bana bunu söyledin, kulağımı çektim ben seni anladım. Hatamız çok. Hatasız kul olur mu?" dedi.

Arınç, 7 Haziran sonrası koalisyon tekliflerine "hayır" dediği suçlamalarıyla eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Eski model arabalara bindikçe sabit şeylere takılıp kalıyor. Geçende esprisini yapıyor arkadaşlar. ’Zaten her şeye hayır dedi, evet diyemediği için de bekar kaldı’ ya diyor. Masaya otursa evet demek zorunda kalacak. Ben onların yalancısıyım" dedi.

Hürriyet'in haberine göre eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa’da işadamları Ayhan Adam, Orhan Aydın ve Halis Teker’in düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Yemekte Arınç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Zülfikar Gürcan, AK Partili Belediye Başkanları Ömer Faruk Çelik, Mehmet Çerçi ve işadamları yer aldı.

Yemeği düzenleyen işadamlarından Halis Teker, AK Parti’ye destek verdiklerini belirterek, bundan sonra da destek vereceklerini söyledi. Programda işadamlarına seslenen Bülent Arınç, koalisyon dönemlerini anlatıp, Türkiye’ye koalisyonların çok şey kaybettirdiğini söyledi. Dünyada koalisyon hükümeti kuranların birbirleriyle anlaştığını ancak Türkiye’de böyle olmadığını belirten Arınç, Türkiye’de koalisyonda bakanlık hesapları yapıldığını dile getirdi.

"Ben emekli oldum, CHP iktidar olamadı"



Milletin AK Parti’ye güvendiğini dile getiren Arınç, Türkiye’nin çözülemeyen sorunlarını AK Parti’nin çözdüğünü belirterek, terör sorununun topla tüfekle çözülemeyecek bir sorun olduğunu yıllar önce fark ettiklerini söyledi.

AK Parti’yi yıkmak için 4 parti HDP’nin meclise sokulduğunu ifade eden Arınç, MHP, CHP ve HDP’nin sadece AK Parti’nin iktidardan gitmesini istediklerini belirterek, "Bizim tek düşmanımız var dediler. Bir partinin barajı aşması hiçbir zaman küçümsenecek bir şey değil. Oy verirlerse barajı aşarsınız. Millet özgür iradesiyle oy verirse olur. Şimdi 80 milletvekili çıkardın o zaman ciddi bir siyasi parti olarak Türkiye’nin partisi olarak hitap ederek siyaset dili ile iş yapmak zorundasın. Ey HDP tek başına iktidar olma niyetin var mı? Yok. Sadece barajı aşayım yeter. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Ardından MHP’ye sorduk. ’Yüzde 15’i geçsem bana yeter’ dedi. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. En büyüklerine sorduk senin iktidar olma niyetin var mı? Artık ol be bilader. 65 yıldır tek başına iktidar olamadın. Ben emekli oldum sen hala iktidar olamadın. 65 yaş emeklilik yaşı kardeşim. Ben Atatürk’ün kurduğu partiyim, devleti ben kurdum diyor. O zaman iktidar ol, olamıyor. Yüzde 28 aldı mı kaymaklı baklava. İyi de koalisyon kuracak mısın? Bilmem. Neydi amacı? AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Siyasetçi, bir parti gitsin de ne olursa olsun diyemez. Türkiye yönetimsiz kalırsa 78 milyon insan zarar görür. Sen AK Parti gitsin ama ben geleceğim diyeceksin" diye konuştu.



"Kafadan kaçık"

Konuşmasında HDP’li milletvekillerinin sözlerini eleştiren Arınç, "Bizi tehdit eden milletvekilleri ortaya çıktı. Adam ya kafadan kaçık ya da şirazesi bozulmuş. Eskiden Mustafa Zeydan vardı onun oğlu. ’PKK’nın adını ağzınıza almayın, PKK sizi tükürüğüyle boğar’ diyor. Haşa bu kadar çirkin bir söz olabilir mi? Bir kadın eş başkanları var. Biz arkamızı PYD’ye şuna buna yasladık diyor. Bir başkası Muş’ta kadın haliyle eline keleş taklidi yapar gibi ’Bundan sonra bu keleşlerle sizi vuracağım’ diyor. Aklımızı koru yarabbi. Bunlar Türkiye’de siyaset yapacak öyle mi? Silahla siyaset yapılmaz. Ölenlere çok üzüldük diyor. Amenna. Öldürenlere bir şey demeyecek misin? Ben onlara bir şey diyemem çünkü emirleri onlardan alıyorum" dedi.



"HDP'nin oylarında gözüm yok"

Arınç, "Tehditle baskıyla öldürmekle tehdit etmekle oy alamazsınız, almayın. Yaşayanlardan dinledim. Kırsalda şehirde ölümle çocukları kaçırmakla oy toplayan bir propaganda yaptılar. Gönülden oy verenler oldu. Onlara saygı duyuyorum. Onların sebeplerini de araştırdık. Bu netice nasıl çıktı dedim. Gelen sonuçlardan bir tanesi ’Bize oy verin barajı aşalım çözüm sürecini birkaç haftada bitireceğiz. Bunu ancak ben yaparım, güçlü HDP olursa bu iş biter. Bir taraftan da tam tersi barajı aşamazsak çözüm süreci tanımayız, ortalık kan gölüne döner." Bir başka propaganda ’Bize Kürt’lerin partisi diyorlar, bizimle alay ediyorlar. Bize bu seçimde oy verin Kürtlerin partisinin nasıl barajı aştığın gösterelim? Bu etkili propaganda. Bir başkası da ’Biz HDP’yiz aynı zamanda birleşenlerin bir partisiyiz. Bizim içimizde emek partisi, sosyalist parti, lezbiyenler, gayler var. Bunlar da bize oy verecekler. Toplumda temsil imkanı bulamayan gruplara karşı bir vaat var. Madem ki barajı aştın. 7 Haziran’dan sonra nasılsa 80 kişiyiz kimse bizi tutamaz dediler. Bu vaatlerle yola çıktınız oy aldınız, bu şiddete karşı yönünüzü onlara çevirip utanmıyor musunuz, niye kan döküyorsunuz? Şiddeti bırakın, artık sizi tanımıyorum dese, biz onları tebrik edeceğiz. Ancak onlara hiçbir söz yok. Her şeyi katil devlet yapıyor onlara göre. Her gün elimde raporlar var benim, sen utanmadan bunu devlet yapıyor diyorsun. Bize ağzını aça aça ’katil devlet’ diyor ama terör örgütüne yapma diyemiyor" dedi.



"Adam kayırmış olabiliriz"



Türkiye’de tek başına iktidar olan hükümetin olması gerektiğini dile getiren Arınç, herkesin 7 Haziran’dan tecrübe etmesini istedi. AK Parti’nin 300 milletvekili alması gerektiğini kaydeden Arınç, AK Parti’nin hatalarının farkına vardığını söyleyip, ilginç açıklamalarda bulundu.

Arınç, "Üç seçimde yüzde 50’ye kadar oy aldın da 7 Haziran’da bu millet sana niye az oy verdi. Benim de kabahatlerim var. Malzemesi insan olan bir hükümetim var. İçimizde peygamber yok. Ne olacak peki. Biz de hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, tepeden bakmış, adam kayırmış olabiliriz. Sen bana bunu söyledin, kulağımı çektim ben seni anladım. Hatamız çok. Hatasız kul olur mu? Bak ben hatamı anladım. Sen bana ne söylersen kabulümdür. Ben millete kızamam ki. Yüzde 50’yi veren daha sonra vermezse kendimde kabahat ararım. Ayağımı sağlam basacağım. Daha çok millete hizmet edeceğim. Ben yere düşmedim, kapaklanmadım, sadece sendeledim. Beni kendime getirdin Allah razı olsun. Hafif sendelemeler oldu, millet bizi kendimize getirdi. Öbürlerinin hiç kendine geleceği yok" diye konuştu.





"Masaya oturursa evet demek zorunda kalacak"

Arınç, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayır sözlerini de eleştirdi.

Bahçeli’nin hep hayır dediğini söyleyen Arınç, "Geçende ’hayırda hayır vardır’ dedi. Türkçe'yi iyi bilmek lazım. Hayır vardır, hayır vardır. Hayır yapılan iyi işlerdir. Hayrın karşılığı şerdir. İyiliğin karşılığı kötülüktür. Bir de evet’in karşılığı hayır vardır. Aradaki farkı bilmiyor, eski model arabalara bindikçe sabit şeylere takılıp kalıyor. Geçende esprisini yapıyor arkadaşlar. Zaten her şeye hayır dedi evet diyemediği için de bekar kaldı ya diyor, masaya otursa evet demek zorunda kalacak. Hoşgörülü bir insan olduğu söyleniyor. Buradan da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Ama yıllarca evet diyemediği için bekar kalmış olduğunu söylüyorlar. Ben onların yalancısıyım" dedi.



MHP,CHP ve HDP’yi eleştiren Arınç, bu partilerin tek başına iktidar olamayacağını savunarak, AK Parti’nin hatasını anladığını söyleyip, bir daha oy istedi. Arınç, "Herkes hatasını günahını anladı. Bu sefer yine AK Parti deyin de. 4 yıl sonra beğenmezseniz bir daha kuvvetli vurur yere kapaklandırırsınız" diye konuştu.