Bazı güneş kremlerinde kanserojen madde tespit edilmişti; Johnson & Johnson'dan 'Türkiye' açıklaması

Kansere yol açan "benzenin" maddesini içermesi nedeniyle bazı güneş kremlerini piyasadan çeken Johnson & Johnson ilaç firması, bu kremlerin Türkiye’de satışta olmadığını açıkladı.

Bünyesinde pek çok ünlü markayı barından Johnson & Johnson'ın bazı güneş kremlerinde, kanserojen madde olan benzene tespit edilmişti.

Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremlerini raflardan kaldırılmıştı.

Son olarak şirketten Türkiye açıklaması geldi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Johnson & Johnson, kanserojen madde içeren aerosol güneş koruyucu ürünlerin Türkiye'de satılmadığını belirtti.

Benzen nedir?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen bir yapıya sahiptir.

Araba tamiri, baskı ve boya sektöründe çalışan dünya çapında milyonlarca işçinin maruz kaldığı bir kimyasal olan benzene pek çok kişi zayıf havalandırılan fabrikalarda, atölyelerde yapıştırıcı, çözücü ve temizlik maddeleri nedeni ile maruz kalmaktadır.

Bebek pudrasından ceza almıştı

Johnson & Johnson ilaç firmasına kısa süre önce bebek pudrası nedeniyle ceza verilmişti. 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onanmıştı.

Tıklayın - Johnson & Johnson, bazı güneş kremlerinde kansere neden olabilecek madde bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı