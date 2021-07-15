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Dünya

Johnson & Johnson, bazı güneş kremlerinde kansere neden olabilecek madde bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı

Şirket, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu

15 Temmuz 2021 10:26

Johnson & Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin "benzen" içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan "benzenin" güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.
 
Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.

İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin araştırıldığını ifade edildi.

Şirket, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi uyarısında bulundu.

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