Johnson & Johnson, bazı güneş kremlerinde kansere neden olabilecek madde bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı

Johnson & Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin "benzen" içerdiği için geri çekildiği bildirildi.

Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan "benzenin" güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson ’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.