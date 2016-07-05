Bayramda tatlı ve şeker tüketimine dikkat!

Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Ahmet Yıldırım vatandaşları dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı. Bayramın en çok tüketilen ürünleri olan baklava ve şekerin aşırıya kaçıldığında sağlığı tehdit ettiğini söyleyen Yıldırım, "Ramazan Bayramımız bizim tatlıyı en çok tükettiğimiz günlerden birisi. Bunun sebebi de bayram ziyaretlerinde ikram edilen baklava ve şeker benzeri ürünler. Bunların çokça tüketilmesi metabolizmaya zarar verir. Özellikle Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireyler için büyük sıkıntılar oluşturabilir. Çok fazla yediklerinde mide bağırsak sistemleri bozulabilir. Şeker hastalığı olanların şekerleri yükselir" dedi.

Şeker hastalığının toplumda sık görülen bir hastalık olduğunu ve her 10 kişiden ikisinde bu hastalığın görüldüğünü söyleyen Yıldırım, "Konuyu şeker hastalarımız açısından daha detaylı değerlendirecek olursak Ramazan ayında oruç tutmaması gereken hastalarımız bu grup. Özellikle insulin kullananlar için söylüyorum. Bu hastalarımızın oruç tutmadıklarını da düşünüyoruz. Ancak onlar da da bu şekerli ürünlerin ikramlarının yoğunluğu neticesinde kontrol dışı fazla beslenme şeklinde bir olumsuzluk oluşabilir. Onların düğün bayram vesaire alternatif günlerde fazla beslenmeleri gibi bir durum söz konusu olmaması lazım" diye konuştu.

Yıldırım, "Fazla beslenmeleri veya diyetini bozmamaları gerekir. İkramları reddetmesi gerekir. En azından bir bahane bularak gereklilik olarak geri çevirmeleri gerekir. Şeker hastalarımızın üç öğün ve dört ara öğün şeklinde düzenli beslenmelerini öneriyoruz. Şeker hastaları hiç şeker yemeyecek mi, şeker tüketmeyecek mi. Tabiki tüketebilirler. Özellikle ara öğünlerde şekerli ürünlerden de ölçülü bir şekilde tüketebilirler. Kesinlikle yemeyecekler gibi anlaşılmasın. Ama aşırıya kaçıldığında şeker koması ve daha ciddi tehlikelerle karşılaşabilirler" dedi.

"Hayır demezsek sıkıntı yaşarız"

Sadece şeker hastalarının değil tüm bireylerin dengeli beslenme açısından bayramda tatlı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. Ahmet Yıldırım, "Bayramda gezdiğimiz onlarca kapı olduğu için ve her gittiğimiz yerde tatlı ikramı yapılacağı zaman bunlara hayır demezsek büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Şeker, tatlı ve unlu mamuller boş kalori içeren gıdalar. Sindirim sisteminde de bir takım rahatsızlıklar oluşabilir. Bayram günleri bizim sağlığımızı tehdit eden günler oluyor. Kararından çok yediğimiz zaman isaller, kusmalar gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Şeker komaları benzeri sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı sonrası bir adaptasyon süreci yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, "1 ay boyunca tutulan oruç sonrası bir adaptasyon sürecine giriliyor. Bulantı, kusma, ishal ve sindirim sistemi bozukluklarından uzak durmak için hafif gıdaları daha az miktarlarda tüketerek bu süreci geçirmek gerekiyor. Ramazandan çıkar çıkmaz insanlar kendilerini bir beslenme düzensizliği içerisinde buluyor ve bunlar da sağlık sorunlarını etkiliyor" dedi.

Ramazan Bayramında özellikle büyüme çağında olan çocukların fazla şeker tükettiğini söyleyen Yıldırım, "Çocuklarımıza da şekerli ürünleri sınırlı miktarda yedirmemiz ve kontrol altında tutmamız lazım. Bayram günlerinde de kontrolsüz bir arz oluyor ve her gittikleri yerden onlarca şeker çikolata alıyorlar. Özellikle kendi oto kontrolünü sağlayamayacak çocukları bir çok yönden iyi gözetmemiz gerekiyor" dedi.