Türkiye'den 25 bin kişinin tercihi oldu; Yunan adalarında Ramazan Bayramı

9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'den 25 bin kişinin tercihi Yunan adaları oldu. Rodos Adası'na gitmek isteyen tatilciler, Marmaris Limanı'ndaki bilet ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, feribotlarla Ege'nin diğer yakasına geçmek isteyenler bilet ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun talep nedeniyle Rodos'a ek feribot seferleri konulduğu öğrenildi.

Yunan adalarına turlar düzenleyen tatilrodos.com'un müdürü Murat Zeytunlu, Yunan adalarına Türklerin her zaman ilgisi olduğunu ve bayram tatillerinde bu ilginin arttığını söyledi.

Telefonlarının iki güne öncesine kadar hiç susmadığını belirten Zeytunlu, "Üç haftadırTürk vatandaşlarımız yoğun biçimde bizi aradılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep'ten müşterilerimiz aradı. Bu sebepten dolayı çok memnunuz." dedi.

" 25 bin kişi Yunan adalarına gidecek"

Zeytunlu, Yunan adalarına giden Türk vatandaşlarının Antalya ve Muğla'da otel fiyatları turizmdeki olumsuzluklardan dolayı düştüğü için aynı indirimi Yunan adalarından da beklediklerine değindi.

Türkiye'den Yunan adalarına yılda 200 bin kişinin seyahat ettiğini anlatan Zeytunlu, "Ramazan Bayramı'nda da 25 bin kişinin Yunan adalarına seyahat edeceğini düşünüyoruz. Yunan adalarında en çok sorulanlar Mikonos ve Santorino adaları. Ama en çok tercih edilen ada Rodos Adası. Rodos'un ekonomik olarak uygun olması bundaki en önemli etken." diye konuştu.

Rodos Adası

Bayram tatilinde Türklerin en fazla tercih ettiği Rodos Adası, Marmaris'in Bozburun beldesine sadece 18 kilometre uzaklıkta ve Yunanistan'ın en büyük adası. Çok sayıda tarihi eserin bulunduğu adada uzun süre hakimiyet süren Saint John Şövalyeleri tarafından yaptırılan ve çevresi 2,5 kilometre olan Rodos Kalesi, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

390 yıl Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan Rodos'un birçok noktasında imparatorluğun izlerini görmek mümkün. Adada çok sayıda cami, hamam ve külliye bulunuyor. Eski Çarşı içinde yan yana bulunan Fethi Paşa Saat Kulesi ve Süleymaniye Camisi, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Rodos'un birçok yerinden görülebilen cami ve saat kulesi, turistlerin ilgisini çekiyor.