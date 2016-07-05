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Yaşam

İstanbul bayrama yağmurla başladı, Merter'de su baskını trafiği durdurdu

Sabah saatlerinde trafiği felç eden yağmur etkisini kaybetti

05 Temmuz 2016 11:39

İstanbul, Ramazan Bayramı'na sağanak yağışla başladı. Öğle saatlerine kadar süren yağmur nedeniyle Merter'de D-100 karayolunda su baskını yaşandı. Araçlar baskın nedeniyle yolda kalırken trafik iki yönlü olarak durdu. Trafik bir süre sonra tekrar açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ'ın doğu ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı ise vatandaşlara uyarıda bulundu. İstanbul'da ise yağmur sabah saatlerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji radarından alınan son verilere göre, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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