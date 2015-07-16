Bayram trafiği yolda sahur yaptırdı

Ramazan bayramını il dışında baba ocağında geçirmek için yola çıkan İstanbulllar yoğun trafiğe takıldı. Sahur vaktine az bir süre kala ise yol araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlar sahurlarını TEM otoyolunda yaptı.

Dün sabah saatlerinden itibaren TEM otoyolunda başlayan yoğunluk gece saatlerinde zirve yaptı. TEM’de üçüncü vitesi bile göremeyen sürücüler yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Sahura vaktinde Sapanca bölgesinde bulunan sürücüler ise Uzunkum Mahallesi yakınlarındaki bir tesiste araçlarını yol kenarına park ederek sahur yapmaya çalıştı.

Haber: Bayramda hava nasıl olacak?

Çok sayıda aracın park edilmesi nedeniyle ulaşım aksadı. Sahur sonrası polis ekiplerinin müdahale ettiği araçlar, yol kenarından kaldırıldı.

Yol kenarında ailesiyle aracının üzerine kurduğu sofrada sahur yapan Üzeyir Gökçe, İstanbul Beylikdüzü’nden 21.00 sularında yola çıktıklarını, 03.00′te ancak Sapanca’ya kadar gelebildiklerini söyledi.

Sahur sonrası Sinop’a gitmek üzere yola çıkacaklarını belirten Gökçe, “İlk olarak E-5 karayolunu denedik ancak çok yoğundu. İzmit’ten otobana girdik. Otoban daha akıcı. Buradaki tesise geldik ancak yer bulamadığımız için araç üzerinde sahurumuzu yapıyoruz” dedi.

Esenler’den Samsun’a yola çıktığını ifade eden Ali Mutlu da mola verdikleri Sapanca’da yemeklerini yedikten sonra yola devam edeceklerini kaydetti.