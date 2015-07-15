Bayram trafiği İstanbul'u kilitledi

Arefe olan Perşembe günü için de kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla 4 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Bu yoğunluk ilerleyen saatlerde normale dönerken, bugün saat 14.30'dan itibaren tatil çilesi başladı. Bütün İstanbul'da trafik felç oldu.

Köprüler yoğun

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her ikisinde de yoğunluk yaşandı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul'dan Kocaeli istikametine doğru birkaç saat devam eden yoğun araç trafiği yaşandı. Bu yoğunluk ilerleyen saatlerde normale dönerken, asıl yoğunluğun akşam saatlerinde başlayabileceği belirtildi. Her dini bayram öncesi olduğu gibi bu bayram arefesinde de İstanbul'dan beklenen araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bir dizi önlemler alındı. TEM ve D-100 karayolu'nda bakım onarım çalışmaları durduruldu.

Bu arada Gebze-Eskihisar ile Yalova Topçular arasında araç taşımacılığı yapan feribot işletmeleri de gemi sayılarını arttırdı. İDO bugünden itibaren bu hattaki feribot sayısını 14'den 18'e çıkarırken, en büyük feribotlardan biri olan ve iki katı da kullanıldığında bir seferde 250 otomobil taşıyabilen Balıkesir 10 adlı feribotu da bu hatta kaydırdı. Ancak bu feribotun iki katı birden kullanılmıyor ve şimdilik sadece bir katı kullanılarak 137 araç taşınıyor.

Sabah dalgası

Bayram trafiği ile ilgili ilk yoğunluk bu sabah saat 06.30 sıralarında başladı. İstanbul istikametinden gelen, Yalova ve Bursa yönüne gidecek olan araçlar Gebze Bayramoğlu turnikelerinden çıkış yaparak Eskihisar feribot iskelesine geldi. Feribot iskelesinde yaklaşık 2 saat boyunca yoğunluk yaşandı. Ancak saat 08.30 sıralarında bu yoğunluk normale döndü. Aynı yoğunluk, D-100 karayolu'nun İzmit kent içi geçişinde de görüldü. Buradaki yoğunluk da daha sonra normale döndü.

5 kilometrede bir trafik ekibi

TEM ve D-100 Karayolu'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bugünden itibaren 5 kilometrede bir trafik ekibi bulundurulmaya başlandı. Trafik yetkilileri, TEM Otoyolunda asıl yoğunluğun bugün öğlenden sonra veya akşam saatlerinde beklendiğini belirtirken, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, özellikle TEM otoyolunda emniyet şeridini kapatmamaları gerektiğini hatırlattı.

İzmit'ten transit geçecek sürücülerin kent içine girmemelerini de isteyen trafik yetkilileri, D-100'ün kent içi geçişinde viyadük çalışması nedeniyle yolun daraldığını ve trafiğin alternatif yollara verildiğini de hatırlatarak, zorunlu olmadıkta bu yola girilmemesini istedi. Feribot kuyruğu beklemeyip İzmit körfezi'ni dolaşmayı tercih edecek olan sürücülerin de yine D-100 kent içi geçişini kullanmamaları, TEM'in 'Kandıra turnikeleri' olarak da bilinen Doğu turnikelerinden girip Gölcük-Yalova yoluna geçmeleri istendi.

İskeleler doldu, D-100 kilitlendi

Saatler ilerledikçe TEM ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu iyice artarken, Eskisisar'daki İDO'nun 18 feribot çalıştırdığı iskele meydana saat 17.00 itibarıyla tamamen doldu. Araç kuyrukları gişelerin dışına taşmaya başladı.

TEM Otoyolu’nda saat 17.00 itibarıyla yoğunluğa rağmen trafik normal akışını sürdürürken, D-100 Karayolu’nun Gebze-İzmit arasında alışılmışın dışında bir yoğunluk başladı. D-100’ün Dilovası geçişinde şu saatlerde trafik adım adım ilerliyor. Zaman zaman duran trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücülerin TEM yerine neden D-100'ü tercih etmelerinin nedeni anlaşılamadı.

Bu arada trafik yetkilileri, İzmit’ten transit geçecek olan araç sürücülerinin TEM’i kullanmaları ve İzmit’in içine girmemelerini öneriyor. D-100’ün İzmit geçişinde Kandıra Sapağı’nda üstgeçiş inşaatı var. Burada yol daralıyor ve trafik alternatif yollara veriliyor. Şu saatlerde D-100’ün İzmit kent içi geçişinde trafik oldukça zorlanıyor. Yalova istikametine gidecek sürücülerin de yine İzmit’in içine girmemeleri, TEM’in Doğu turnikelerinden çıkış yaparak direk Gölcük yoluna geçmeleri öneriliyor.

Bu saatten sonra karşiya geçilmez

İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğunu Murat Kazanasmaz 17:23'te attığı tweetle adete özetledi. Kazanasmaz "Anadolu yakasına nereden geçerim diye sorulmaz. Çünkü bu saatten sonra karşıya geçilmez. Hatta geçilmemeli. Mahmutbey Ataşehir FSM üzerinden 217 dakika. Havalimanı Çamlıca BK üzerinden 180 dakika.Arabalı vapur kuyruğu çok ve Bomonti tüneli duruyor" diye yazdı.

TEM İzmit geçişinde trafik adim adim

Bayram öncesi gün boyu trafik yoğunluğunun yaşandığı TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde gece yarısı tatilcilerin yolculuğu çileye dönüştü. TEM'in İzmit geçişi akşam saatlerine kadar akıcı bir trafik olmasına rağmen gece ilerleyen saatlerde İstanbul istikametinden ardı arkası kesilmeyen araç trafiği nedeniyle gece yarısına doğru durma noktasına geldi. Gebze-İzmit arasında inanılmaz bir yoğunluk görülürken, bazıları arıza, bazıları da küçük maddi hasarlı kazalara karışan araçlar nedeniyle trafik birbirine girdi.

Tüm bu yoğunluğa, TEM'in İzmit'deki viyadük ve tünellerin de bulunduğu Gültepe ve Bekirdere rampasında yolun 3'ten 2 şeride düşmesi de eklenince, trafik sık sık durdu. Yaşanan karmaşaya trafik polisleri müdahalede güçlük çekmeye başladı. Trafik, bu bölge geçilip Uzunçiftlik mevkiine gelindiğinde ise Sapanca'ya doğru rahatlıyor.