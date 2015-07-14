Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava raporunda; yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde Ramazan bayramı boyunca yağış beklenmediğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının da ülke genelinde mevsim normalleri civarında Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde normallerin üzerinde seyredeceği tahmin edildi.

16.07.2015 Perşembe (Arefe günü): Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun (Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır) kısa süreli mevzi sağanak yağışlı diğer bölgeler ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi.

17.07.2015 Cuma ve 18.07.2015 Cumartesi günleri (Bayramın 1. ve 2. Günü): Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) ile Ağrı, Iğdır, Van ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı diğer bölgeler ise açık ve az bulutlu geçecek

19.07.2015 Pazar (Bayramın 3. Günü): Türkiye’de yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu diğer bölgeleri ise açık ve az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramı boyunca yurtta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri’de 30 ila 32, İzmir ve Manisa’da 34 ila 36, Zonguldak, Samsun ve Trabzon, Erzurum ve Van’da 25 ila 27, Adana, Antalya, Aydın ve Muğla’da 37 ila 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 39 ila 41 derece olacağı tahmin edildi.