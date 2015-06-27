Baykal'ın 'en yaşlı üye olarak anılmak zoruma gidiyor' sözüne Davutoğlu ne yanıt verdi?

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Başkanı adayı Deniz Baykal, dün Meclis’teki diğer üç partinin liderleriyle görüştü. Görüşmelerle ilgili Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’a konuşan Baykal, “Genel başkanların hayatını allak bullak ettim. ‘Biriyle konuştuk, rahatlıyoruz’ derken diğer üç aday da aynı yolu izlemeye karar verdi. Herkesin herkesle görüştüğü bir tablo çok güzel” dedi.

Deniz Baykal’ın AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yaptığı görüşmede, “En yaşlı üye sıfatıyla anılmak zoruma gidiyor” diyerek espri yaptığı, buna karşılık Davutoğlu’nun “Çinliler’in felsefesinde yaşlı demek olgun demek. Birine iltifat etmek istediklerinde ‘çok yaşlısın’ derler” yanıtı verdiği öğrenildi.

Serpil Çevikcan’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2015) nüshasında yayımlanan, “Baykal: Sürpriz yok” başlıklı yazısı şöyle:

Olası koalisyon seçeneklerinin bir provası niteliğine dönüşüp dönüşmeyeceği merakla beklenen Meclis Başkanlığı seçimi için adaylığını koyan dört isim dün netleşti.

AK Parti tercihini Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan yana kullandı.

HDP’nin adayı, Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP’nin adayı Deniz Baykal ve MHP’nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan sonra AK Parti’nin adayı da belli oldu.

Yılmaz, hem hukukçu hem de mühendis kimliğine sahip.

Milli Savunma Bakanlığı görevi nedeniyle devletin hassas konularına aşina, kurumlar arası ahengin önemini iyi bilenlerden.

Protokoler temaslar konusunda da oldukça deneyimli bir isim.

Milli Güvenlik Kurulu’nun üyesi olarak denklemin bütün taraflarıyla yakın ilişkisi pekişmiş bir şahsiyet.

Kısacası Yılmaz, AK Parti’nin Meclis Başkanlığı seçiminde kendi adayını seçtirme konusundaki kararlılığını kanıtlayan bir tercih.

‘Hayatlarını allak bullak ettim’

Seçimlerin üzerinden 20 gün gibi uzun bir süre geçmesine karşın koalisyon temaslarının henüz başlamamış olması nedeniyle kamuoyunda bir sabırsızlık hali var.

Hükümet kurma konusunda Cumhurbaşkanı tarafından bir görevlendirme yapılmadan resmen harekete geçilememesi de işi uzatıyor.

Bu süreçlerde Meclis Başkanlığı seçimi yeni Parlamento’nun neler yapabileceğini göstermesi açısından sağlam bir turnusol kağıdı işlevi görüyor.

Bu kez de öyle olacağı kesin.

“Geride bıraktığımız sürenin en görünür ismi kim” sorusunun yanıtı ise belli: Deniz Baykal.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimin dumanı tüterken davet ederek uzun bir görüşme gerçekleştirdiği Baykal, kritik bir temasta bulunmuştu.

Ardından Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda CHP yönetim katının da içine sinen bir isim oldu.

Milliyet aracılığıyla yaptığı kapsamlı değerlendirmede uzlaşma çağrısıyla “olmazı” değil “oluru” gösteren bir çerçeve çizerek alkış aldı.

Baykal’ın adaylığı sonrası partilerin liderlerinden randevu isteyerek bu yaklaşımını tekrar etme yolunu tercih etmesi, adeta gelecek fırtınayı tedirgin bir sessizlikle bekleyen Ankara manzarasında çok sayıda “el sıkışma” görüntüsünü sağladı.

Dünkü kısa sohbetimizde, bunun tadını çıkardığı her halinden belliydi.

“Genel Başkanların hayatını allak bullak ettim. ‘Biriyle konuştuk, rahatlıyoruz’ derken diğer üç aday da aynı yolu izlemeye karar verdi. Herkesin herkesle görüştüğü bir tablo çok güzel” dedi.

‘Başbakan koalisyonda samimi’

Baykal görüşmelerinin içeriği hakkında detaylı açıklamalar yapmayı tercih etmedi.

Yakın çevresine yaptığı kimi değerlendirmelere göre Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinden edindiği izlenim şöyle:

“Başbakan hükümetin kurulması gerektiğine samimi biçimde inanıyor. Bu konuda ciddi, içtenlikli bir arayış içinde. Koalisyona açık durduğunu gördüm.”

Davutoğlu-Baykal görüşmesinin büyük bölümünde son IŞİD saldırıları da masada yer almış.

‘Yaşlı’ iltifatı

Davutoğlu-Baykal görüşmesinde renkli diyaloglar da yaşanmış.

Başbakan, Meclis’in açılış töreninde Baykal’ın konuşmasını ayakta yapmasına dikkati çekerek, “Bir yandan uzun yemin törenini yönettiniz, ayrıca konuşmanızı da ayakta yaptınız. Bu hem Meclis’e duyduğunuz saygıyı hem de ne kadar zinde olduğunuzu gösteriyor” demiş. Baykal da, “Bir kez siz bunu farkedip söylediniz” diyerek teşekkür etmiş.

Baykal’ın, “En yaşlı üye sıfatıyla anılmak zoruma gidiyor” esprisine Başbakan’ın verdiği yanıt da anlamlı.

Davutoğlu, “Çinliler’in felsefesinde yaşlı demek olgun demek. Birine iltifat etmek istediklerinde ‘çok yaşlısın’ derler” diyerek Baykal’a yanıt vermiş.

‘Sürpriz yok’

Baykal, MHP lideri Devlet Bahçeli’den ise, seçimin hemen ardından yaptığı açıklamanın çerçevesine uygun bir yaklaşım görmüş.

Bu HDP ziyareti için de geçerli.

Her iki partinin de Türkiye’nin önünde duran manzara konusundaki yaklaşımlarında ciddi bir esneme gözlemlememiş.

Dünkü temaslarının özetini, “Sürpriz yok” diye yaptığını öğrendim.

Baykal, CHP’nin içinde yer aldığı bir koalisyonu zorlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti konusundaki güvensizliği ve kaygılarının altını çiziyor.

Yine de Kılıçdaroğlu’nun “rövanşist olmayacağız”, Davutoğlu’nun da “bu açıklama olumlu” mesajlarının önemini yadsımamak gerektiğini düşünüyor.

Ankara’nın önünde önümüzdeki salı ve çarşamba günü geçilmesi gereken bir Meclis Başkanlığı seçimi köprüsü var.

Bu köprü geçilirken koalisyon için işaret fişekleri de mutlaka atılacak.

Baykal’ın dün yansıttığı izlenime göre, “Koalisyon biraz sıkıntılı.”

‘Hatalar anlaşılıyor’

Öte yandan, Davutoğlu cephesinden gelen bazı kritik değerlendirmeler de var.

Örneğin, Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye dönük son olumlu açıklamalarına bakış.

Davutoğlu cephesi, 7 Haziran seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tablo netleşir netleşmez yapılan “erken” açıklamaların muhalefet liderlerini sıkıntıya soktuğunu düşünüyor.

Başbakan, sıcağı sıcağına yapılan maksimalist ve dışlayıcı açıklamalardan zaman içinde geri adım atıldığı, hatanın anlaşıldığı inancında.

Dengesi sürekli değişen koalisyon barometresi, başlangıçta AK Parti-CHP, ardından AK Parti-MHP gösterirken, son birkaç gündür ibrenin tekrar AK Parti-CHP’ye döndüğü belirtiliyor.

Bu hafta sonu kritik

Bu arada, Davutoğlu’nun bu hafta sonu İstanbul’da koalisyon seçenekleri konusunda somut bir çalışma yapacağını da öğrendik.

“Seçimde neden bu sonucu aldık, nerelerde hatamız, eksiğimiz var. Koalisyon mu başka seçenek mi” etrafında yapılan çalışma ve istişarelerin tamamlandığı, hafta sonunda “CHP’li” ya da “MHP’li” koalisyon seçeneğinin somut olarak detaylandırılacağı belirtildi.

Önümüzdeki hafta sonuna doğru hükümeti kurma görevini almaya hazırlanan Davutoğlu’nun bu hafta sonu yapacağı çalışma kritik öneme sahip.