CHP'li iki vekilin odasındaki 'böcek' şüphesi geçici Meclis Başkanı Baykal'ın önünde

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın, daha önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in kullandığı odada yaptırdığı taramada duvarda asılı Atatürk Tablosunun arkası, lavabo, bilgisayarların çevresi ve havalandırmalarda dinleme yapıldığını gösteren bulgular elde edildiği iddiasına TBMM yönetiminden yalanlama geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, ‘ böcek’ konusunu geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal’a götüreceklerini ve bir arama talebinde bulunacaklarını söyledi. Son iki günden odasındaki dinleme cihazlarıyla uğraşan Balbay, T24’e, “ Camdan bir odadayım” derken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, daha önce kullandığı odada ‘böcek’ tespit edildiğini söyledi.

Atatürk tablosu, lavabo ve bilgisayarlardan sinyal

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'teki odasında dinleme cihazı sinyali için detaylı arama yapılması başvurusunda bulunan Balbay'ı ziyaret etti. Balbay, üç gün önce yerleştiği Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki 6050 numaralı odasında dinleme cihazına karşı tarama yapıldığın; bu odanın daha önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından kullanıldığını anlattı. Odada duvara asılan olan Atatürk tablosu, lavabo ve danışmanların kullandığı bilgisayarlardan sinyal alındığını ifade eden Balbay, detaylı inceleme yapılması amacıyla Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi.

'Dinlemelere karşı şerbetlendim'

Türkiye’de insanların dinlenildiklerine ilişkin şüpheleri olduğunu hatırlatan Balbay, “Ben böyle şüphelerle yargılandım. 5 yıl hapis yattım. Bu şüpheler üzerine deliller oluşturuldu, bu şüpheler üzerine hükümler verildi. O yüzden bu tür dinlemelere karşı deyim yerindeyse şerbetlendim” dedi. “Sanki camdan bir odada kalıyormuş gibiyim” diyen Balbay, kendisinden önceki odanın sahibi AKP’li Hüseyin Çelik’i hatırlattı ve “Hüseyin Bey’de yanış anlamasın; AKP için önemli bir insan. Onu ayrıca dinlemek istemiş olabilirler. Dinleyenler bakarsın karıştırırlar. Bizi Hüseyin bey diye dinlemeye çalışırlar” diye konuştu.

Meclis binası paslanmış olabilir deniyor

Kimseyi suçlamadıklarını ve kesin yargı içinde olmadığını da vurgulayan Balbay, “Büyük Millet Meclisinin koruma görevlileri bu şüphenin netleşmesi için daha donanımlı bir ekipman gerekli bize dilekçe yazın dediler. Gelinen nokta şu; dilekçe yazdık, Atatürk portresinden, bilgisayarların çevresinden lavabodan bu tür sinyaller geliyor. Paslanmış da olabilir deniyor. Meclis paslandıysa da kötü tabii. Yeni binanın paslanması da olağan durum değil en azından” dedi.

Gök: Baykal’a durumu anlatacağız

Grup Başkanvekili Levent Gök, Odada dinleme cihazı olduğunun tespit edilmesi durumunda, bunun ne Balbay ne de odanın daha önceki sahibi Hüseyin Çelik açısından kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizen Gök, CHP Grubu olarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Gök, "Olay sadece sizinle mi sınırlı yoksa diğer milletvekillerine de sirayet eder tarzda mı, araştırmasını yapacağız. Bu durumu engellemek açısından elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Genel bir tarama talebiniz olacak mı?" sorusuna Gök, "Geçici Meclis Başkanımıza da durumu arz edeceğim. Bu konuyla ilgili bilgi vereceğim ve tabloyu anlatacağım. Bir genel aramayı da tüm milletvekillerimiz adına isteyeceğim. Bu bütün partiler açısından da söz konusu" karşılığını verdi

TBMM: Balbay’ın odasında dinleme cihazına rastlanmadı

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Mustafa Balbay'ın odasında "böcek" şüphesi olduğu yönünde çıkan haberler üzerine, açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda odalarında teknik cihazlarla böcek tabir edilen dinleme cihazı araması yapılmaktadır. Talebi üzerine Sayın Balbay'ın odasında 25 Haziran 2015 tarihinde yapılan arama neticesinde, herhangi bir dinleme cihazına rastlanılmamıştır" ifadesine yer verildi.

CHP: Tüm odalarımız aransın



CHP Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Levent GÖK, iki milletvekilinin odasında 'böcek' bulunması üzerine TBMM Başkanlığına başvurdu.

CHP Grubunun dinlendiği kuşkusu karşısında grup odalarının taramadan geçirilmesini istedi.

