Baykal: Koalisyon görüşmesini arkama alarak Meclis Başkanlığı arayışı içinde değilim

CHP'nin Meclis Başkanı adayı ve TBMM'nin geçici Başkanı Deniz Baykal, Meclis Başkanlığı için destek istemek amacıyla bugün AKP , MHP ve HDP ile görüştü. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baykal, "Ben bir koalisyon görüşmesini arkama alarak Meclis Başkanlığı arayışı içinde değilim" dedi.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme sonrasında konuşan Baykal, Davutoğlu'na Meclis Başkanlığı konusundaki görüşünü aktardığını belirterek “Görüşmede ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmelerimi ifade ettim. Meclis Başkanlığı konusundaki anlayışımı ifade ettim. Onun dışında ülkenin iç ve dış politika konularında Sayın Başbakanın lütfettiği değerlendirmelerle bir karşılıklı görüşme gerçekleştirmek imkanı buldum. Çok yararlı, çok verimli, doğal bir görüşme oldu. Sayın Başbakana verdiği bilgiler için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.



Davutoğlu ile görüşmeleri sırasında AK Parti’nin Meclis Başkan adayı olan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da Çankaya Köşkü’ne geldiği hatırlatılarak 3’lü bir görüşmenin olup olmadığı sorulan Baykal, “Hayır, sadece ikili görüşme oldu. Öyle bir şey yok. Sayın İsmet Yılmaz’a da başarılar dilerim. Hayırlı olsun” cevabını verdi. CHP’nin Meclis Başkanı adayı olması nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi oturumunu kendisinin yönetip yönetmeyeceği sorusunu Baykal, “Bu konuyu hukukçulara inceletiyorum. Bana bir rapor verecekler. O raporu gördükten sonra ifade edeceğim” diye yanıtladı.

'Herhangi bir partiyle koalisyon konusunda yaptığı bir görevlendirme söz konusu değil'

Koalisyon görüşmeleri için herhangi bir görevlendirme yapılmadığına dikkat çeken Baykal, koalisyon görüşmesi ile Meclis Başkanlığı arayışı içinde olmadığının altını çizerek, şunları söyledi: “Hiçbir şekilde koalisyon görüşmeleriyle Meclis Başkanlığı seçimi arasında bir bağlantı olduğuna dair benim bir bilgim yok. Şu anda CHP’nin sayın genel başkanından aldığım en son bilgiye dayanarak söylüyorum. Herhangi bir partiyle koalisyon konusunda yaptığı bir yetkilendirme, görevlendirme söz konusu değil. Bir koalisyon çalışması başlamış değil. Sayın Başbakan'ın da aynı şekilde herhangi bir koalisyon çalışmasını sürdürmekte olmadığına dair kendisinden bilgi aldım. Koalisyon görüşmelerinin başlaması için Başkanlık Divanı'nın oluşması gerekir. Cumhurbaşkanı, Başkanlık Divanı oluştuktan sonra görevlendirme yapacağını ifade etti. Daha görevlendirme yapılmamış. Kim hangi partiyle ne teması yapacak belli değil. Bu aşamada koalisyonun işareti, önce Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Ondan sonra da koalisyon görüşmeleri ondan bağımsız olarak ya da ondan dolaylı etkilenmiş olarak diyelim, yaratacağı atmosfer yansıma yapar yapmaz onu bilemem. Koalisyon görüşmeleri o zaman başlayacaktır. Ben bir koalisyon görüşmesini arkama alarak Meclis Başkanlığı arayışı içinde değilim.”

Baykal, koalisyon görüşmeleri için ise “Sanıyorum herkes sorumluluğunu bilerek Türkiye’ye zaman kaybettirmeden derhal gerekeni kararlaştıracaktır” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmede gündeme gelip gelmediği sorulan Baykal, “Gündeme gelme gibi ele alınacak bir yönü yok tabi bu konunun. Eminim Sayın Başbakan o görüşme hakkında yeterince bilgi sahibi olmuştur. Benimle görüşmeye gelmeden o konuyu bütün ayrıntılarıyla Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Başbakan'a aktarmış olduğunu düşünürüm” diye konuştu.