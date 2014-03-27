Baykal'dan Erdoğan'a suç duyurusu



CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, internette yayımlanan son ses kaydında Baykal'a kaset komplosunu kurduğu iddia edilen Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre dilekçede, ses kaydında Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin anlatımlarına yer verilerek, başsavcılığın bununla ilgili gerekli işlemleri ivedilikle yapması istendi. Dilekçeyi Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturması Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Veli Dalgalı alarak, işleme koydu. Bu dilekçe, daha önce yürütülen Deniz Baykal'ın kaset soruşturması ile birleştirildi.