Deniz Baykal'dan kaset komplosuna: Cemaatin yapmadığına inandım

Eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın, 17 Aralık operasyonu ile kendisinin CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaşmasına yol açan olay arasında bağ kurmasıyla ilgili konuştu. Baykal, kendisine yönelik kaset komplosunun ardından Gülen cemaatine yakın birinin kendisini aradığını ve bu olaydan üzüntü duyduklarını, olayı kınadıklarını aktardığını söyledi. Baykal, "Ben buna inandım. Önemli bir şey bu" dedi.

CHP'nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk'te soruları yanıtladı.

Baykal'dan, 17 Aralık'ta operasyon yapıldığı zaman Başbakan Erdoğan'ın 'Bu komploların benzerleri Baykal'a, Demirel'e, Erbakan'a da yapıldı' sözlerini değerlendirmesi istendi.

Bu açıklamayı önemli bir tespit olarak gördüğünü söyleyen Baykal da şunları söyledi:

"Bu, Başbakan'ın olaylarda ortak bir çizgi yaratarak bugünkü sorunu aşma arayışına, bunu taşıma girişimi olarak görüyorum.

Her bir olayın kendine özgü şartları var. Ben sayın Başbakan'ın benimle ilgili bir komplonun yapılmış olduğunu ifade etmesini çok önemli bir tespit olarak görüyorum. Umarım bu tespitini takip edecektir. Bunun kanıtlanması gerekiyor. Arkasında kimler var? Nasıl yapılmıştır? Bunu yapması gereken de iktidardır."