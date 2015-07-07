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Politika

Baykal: MHP, başkanlık seçiminde CHP'ye destek sözü verdi ama tutmadı

Baykal’ın açıklamalarının ardından MHP’li Halaçoğlu ve CHP’li Gök canlı yayına bağlandı

07 Temmuz 2015 11:03

CNN Türk ekranlarındaki Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlayan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgili sözleri, gündem yarattı. Baykal, Meclis Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile görüşen MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun, "Bir sıkıntı yok, kutlarız. Baykal seçilebilir. Çünkü biz grubu serbest bırakacağız" dediğini iddia etti. Baykal'ın iddiaları üzerine önce MHP'li Yusuf Halaçoğlu, ardından CHP'li Levent Gök, programa telefonla bağlandı.

 

Halaçoğlu yalanladı

 

Halaçoğlu, iddiayı yalanlarken, "Benim hiçbir şekilde Levent Gök’e mesajım söz konusu olmamıştır. Levent Bey bize geldi, Biz Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyeceğimizi, gidip Devlet Bey’le görüşmeleri gerektiğini söyledim. Dolayısıyla hiçbir şekilde grubun serbest bırakılacağına dair hiçbir mesajım söz konusu olmadı. Bunu biraz herhâlde ya Levent Bey yanlış aktardı ya da etik olmayan bir durum söz konusu. Kesinlikle böyle bir şey geçmedi aramızda" şeklinde konuştu.

 

‘HDP Baykal'ı destekleyeceğini açıklamasın, o zaman Baykal'ın adaylığında sorun olmaz’

 

Halaçoğlu'nun ardından, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, programa telefon bağlantısıyla katıldı. Görüşmenin taraflarından Gök, Halaçoğlu'nun, "HDP, Baykal'ı desteklediğini açıkça açıklamasın, o zaman sorun olmaz" dediğini iddia etti.

Gök, Halaçoğlu ile yapılan görüşmeyi şöyle aktardı:

"Meclis Başkanlığı seçimi turlarından sonra Devlet Bahçeli’nin açıklamasını televizyondan izledim. MHP’nin Deniz Bey’e oy vermeyeceklerini canlı yayında öğrendim. Bu aşamadan sonra bir şeyler yapmak gerekti. Bir arayışa giriştik. Hatta HDP’den İdris Baluken ve Pervin Buldan da bu arayışa katıldılar ve ‘ne yaparız’ dedik.

Halaçoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisinin odası benim odamın yanında zaten. ‘Sayın Bahçeli, Baykal’a oy vermeyeceğini ifade etmiş, ne diyorsunuz?’ dediğimde, kendisi bana açıklamayı dikkatli okumadığımızı, Sayın Bahçeli’nin, HDP Deniz Baykal’ı desteklerse, Deniz Baykal’a oy vermeyeceğini ifade ettiğini söyledi.

 ‘Bu ne anlama geliyor?’ dediğimde dedi ki; “HDP hiçbir şekilde Deniz Baykal’ı açıkça destekleyeceğini açıklamasın.' Aynen böyle olmuştur. ‘HDP böyle bir tavır gösterirse siz ne yaparsınız?’ dedim. Biz HDP açıklamadığı takdirde biz bu tablo içerisinde Deniz Baykal’ın adaylığında bir sorun görmediklerini bana ifade ettiler. Bu görüşmeden sonra İdris Baluken ve Pervin Buldan’ı ziyaret ettim. 'Kritik bir noktaya gelindi. Bir şeyler yapmalıyız. Ara koridorları kurmamız lazım. MHP’nin bu hassasiyetini lütfen dikkate alın' dedim. Kendileri de 'Zaten biz de öyle düşünüyoruz, MHP’nin bu anlayışını anlıyoruz' dediler. Ben de bu görüşmeleri derleyerek Deniz Baykal’a ifade ettim."

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