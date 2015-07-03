Ertuğrul Günay: İsmet Yılmaz, Baykal'a göre çok daha demokrat, çok daha olumlu bir insandır...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında (3 Temmuz 2015) eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Meclis Başkan adayları Deniz Baykal ve İsmet Yılmaz'la ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

1974-1977 arasında CHP Ordu İl Başkanlığı yapan Ertuğrul Günay, Bülent Ecevit'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından gelişen parti içi muhalefetin öne çıkan isimlerinden biriydi. Günay, 1976 kurultayında, Deniz Baykal ve tararftarlarının başkan adayıydı. 1992 yılında CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal ve 92-94 yılları arasında CHP Genel Sekteri olan Ertuğrul Günay, 2001'deki CHP kurultayında da genel başkanlık için mücadele etmişti.

2004 seçimlerinde Ordu'da DSP'li adayı desteklediği gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Günay, Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen davet üzerine 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. İstanbul milletvekili seçilen Günay, 60. Hükümet'in Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde, 4 yıl boyunca da İsmet Yılmaz'la birlikte çalıştı.

Günay, Meclis Başkanlığı seçimlerinde sona kalan iki isimle de çalışmıştı

Meclis Başkanlığı seçimlerinde sona kalan iki isimle de çalışan Günay, İsmet Yılmaz için, "Fevkalade olumlu, ılımlı, demokrat, çözümcü bir insan..." değerlendirmesinde bulundu. Ertuğrul Günay, "'Deniz Baykal hocamın kaybetmesi iyi oldu' demeye mi getiriyorsunuz" şeklindeki soruya da, "İsmet Yılmaz, Baykal'a göre çok daha demokrat, çok daha olumlu bir insandır..." cevabını verdi.

Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26'ncı başkanı İsmet Yılmaz için, başlıkta tırnak içindeki değerlendirme benim değil.

Seçim sonuçları alınır alınmaz, Ertuğrul Günay'ı aradım. Spor deyimi ile play off'a yani dördüncü tura kalan iki başkan adayının ikisi ile de yakın çalışma arkadaşlığı yapmıştı.

CHP'de, Deniz Baykal'ın altında.. AKP'de, İsmet Yılmaz'ın üstünde..

İsmet Yılmaz nasıl birisidir?

'Sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?. İsmet Yılmaz nasıl birisidir' dedim..

Önce sorumun ikinci bölümünü yanıtladı.

'2007'den itibaren, ben Kültür ve Turizm Bakanı iken, dört yıl müsteşarlığımı yaptı. Bu dört yılın bende bıraktığı izlenim.. Fevkalade olumlu, ılımlı, demokrat, çözümcü bir insan.. Daha evvel Denizcilik Müsteşarlığı yaptığı için bize devlet tecrübesiyle geldi. Bürokrasinin kurallarını ve işleyişini çok iyi biliyor, en kritik konularda bile kısa zamanda pratik çözümler üretiyordu. İşbirliği yapmasını biliyor ve hep yardımcı oluyordu. İsmet Yılmaz'la birlikte, Devlet Tiyatromuzda sahne açma rekoru kırdık.. AKP, adayını açıkladığı zaman 'Doğru seçim' dedim. Hatırlarsınız 'AKP koalisyon pazarlıkları için kurban edilecek aday seçti. İsmet Yılmaz harcanmak için ortaya atıldı' diyenler vardı. Ben yakın çevreme 'Böyle düşünenler çok yanılıyorlar. AKP, seçimi kazanacak bir aday belirledi' demiştim. Nitekim öyle de oldu. Ben siyasette değişen çok insan gördüm. Dilerim İsmet Yılmaz, değişmeyenler arasında kalır."

'Sayın Bakan' dedim.. 'Anladığım kadarı ile, 'Deniz Baykal hocamın kaybetmesi iyi oldu ' demeye getiriyorsunuz..'

Güldü..

'İsmet Yılmaz, Baykal'a göre çok daha demokrat, çok daha olumlu bir insandır..'

'Onunla da çalıştım, biliyorsunuz.. İsmet Yılmaz, Baykal'a göre çok daha demokrat, çok daha olumlu bir insandır..'

Açtım interneti karıştırdım.

1961 doğumlu yani 54 yaşındaki yeni başkanımız İTÜ Denizcilik Yüksek Okulu Makine bölümünü bitirip, hukuk fakültesine girmiş, İstanbul Üniversitesi'nde.. Onu da bitirmiş. İsveç Malmö Üniversitesi'nde Denizcilik, Marmara Üniversitesi'nde hukuk masteri yapmış. Yani hem fen, hem sosyal bilimlerde uzman eğitimli kafası var. 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde mühendis, avukat ve danışman olarak çalışmış. 2002- 2007 arasında da Denizcilik Müsteşarlığını yürütmüş. 2007 seçimlerinde, yasa gereği seçim öncesi tarafsız olması gereken Ulaştırma Bakanlığı'na getirilmiş. Seçimden sonra da Ertuğrul Günay'ın müsteşarı olmuş. 2011'de kendisi milletvekili seçilip Meclis'e girmiş ve Davutoğlu hükümetinde Milli Savunma Bakanı olmuş.

'Başarılı bir eğitim, başarılı bir bürokrasi deneyimi ve başarılı bir siyasal geçmişi var'

Bu biyografi de, Ertuğrul Günay'ın yorumlarını destekliyor. Başarılı bir eğitim, başarılı bir bürokrasi deneyimi ve başarılı bir siyasal geçmişi var, yeni Meclis Başkanımızın.

Dün sabah bizim gazetede bir not daha dikkatimi çekti..

İsmet adını ona, İsmet Paşa'dan mülhem, dedesi koymuş..

O devirleri yaşadım bilirim. Parti falan laftı.. İki tür insan vardı Türkiye'de.. Paşacılar ve Paşadan nefret edenler. Paşacılar Halkçı'ydı. Nefret edenler de, karşısında muhalif kim güçlü ise, oncu..

İsmet Yılmaz'ın dedesi, torununa İsmet Paşa'dan 'İsmet' demişse eğer, fevkalade Halkçı bir aile içinde büyümüş demektir, yeni Başkan..

Seçiminiz ülkemize hayırlı olsun. Başarılar dilerim, Sayın Yılmaz!.."