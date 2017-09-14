Başsavcılıktan HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıyla ilgili soruşturma

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Tuğluk, dün akşam hayatını kaybeden annesinin cenazesine özel izinle katılmıştı. Ankara Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından cenaze İncek Mezarlığı'na getirilmiş, mezarlık çevresinde toplanan bir grup, "Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmıştı.

Saldırının ardından Hatun Tuğluk'un defnedilen cenazesi ailenin kararıyla mezardan çıkarılmış, cenazenin Tunceli'de toprağa verileceği duyurulmuştu.