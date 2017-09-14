Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya tepki: Cumhurbaşkanı "insanlık dışı" demeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutuklu eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlara Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Olay için "İnsanlık dışı bir iş" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "İnsanlığımızı kaybettik" diye konuştu.

CHP lideri, olaya en büyük tepkiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın göstermesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, olayın sorumlusunun hükümet olduğunu da belirterek “Sorumlu hükümet, çünkü devleti kin ve düşmanlıkla yönetiyorlar” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker'in haberine göre, CHP lideri şöyle konuştu:



"Bu yapılan insanlıkdışıdır. En büyük tepkiyi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermesi lazım. Başbakanın Cumhurbaşkanın çıkıp “bu yapılan insanlık dışıdır” demesi lazım. Defnedilen bir kişinin defnedildiği yerden tepkiler üzerine alınıp başka bir yere götürülmesi olayının bir başka örneğine tarihte ne tanık olduk ne duyduk.”

"Sorumlusu hükümettir"



“Bunun sorumlusu hükümet. Toplumu bu noktaya kim taşıyor, ülkeyi yönetenler laf ettiler mi. yanlıştır dediler mi, kutulaştırma açısından yapmayın etmeyin dediler mi?”

Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada olayın “sataşma” diye nitelenmesi konusunu da şöyle değerlendirdi:

“Valilik hükümetin talimatı üzerine açıklama yapan bir makam. Valiliğe şöyle bir açıklama yapın demişler. Olayın kamuoyunun belleğinde biraz sıradan rutin biçimde yer alması için yaptırmışlar.”

Çanakkale örneği

“Bakın Çanakkale’de bize karşı silah çeken, askerlerimizi şehit edenlerin mezarları orada. Ve biz o mezarlara saygı gösteriyoruz. Atatürk o mezarlar için ölenlerin annelerine diyor ki “onlar bizim bağrımızda, bizim çocuklarımız. Devlet dediğimiz işte budur. Devleti kinle, öfkeyle gerginlikle düşmanca yönetiyorlar. Düşmanlık yaratarak yönetiyorlar.”

Ne olmuştu?

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li Tuğluk, dün akşam hayatını kaybeden annesinin cenazesine özel izinle katılmıştı. Ankara Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından cenaze İncek Mezarlığı’na getirilmiş, bu sırada mezarlık çevresinde toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmıştı. Saldırının ardından Hatun Tuğluk’un defnedilen cenazesi ailenin kararıyla mezardan çıkarılmış, cenazenin Tunceli’de toprağa verileceği belirtilmişti. Saldırıyı 'sataşma' olarak nitelendiren Ankara Valiliği ise adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.