T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu: 2 bin 280 kişi dinlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu, dosya kapsamında doğrudan veya dolaylı yoldan telefonu dinlenen veya kayıt altına alınan kişi sayısının 2 bin 280 olduğunu belirtti

25 Şubat 2014 15:17

Star ve Yeni Şafak gazeteleri, dünkü nüshalarında iki savcının "Selam" adlı bir terör örgütünü gerekçe göstererek yaklaşık 7 bin kişiyi dinlendiğini ileri sürdü ve dinlediği söylenen 3 bine yakın kişinin isimlerini paylaştı. Bakanlar Kurulu ertesinde Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın doğruladığı dinlenmeyi bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu teyit etti ve "2 bin 280 kişinin dinlendiğini" açıkladı.

Başsavcı Salihoğlu, dinlenen kişiler arasında kamuoyu tarafından bilinen kişiler olduğunu, doğrudan veya dolaylı olarak telefonları dinlenen şahısların soruşturma konusuyla ilgili olmayan veya özel hayat kapsamındaki görüşmelerinin de dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Salihoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan ön incelemede herhangi bir silahlı terör eylemi ya da terör planlaması olmadığının görülmesine rağmen, 3 yıldan fazla bir süredir birçok kişi hakkında iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması ile fiziki ve teknik takip kararları alındığı, bu kapsamda telefonların dinlendiği ve sinyal bilgilerin değerlendirildiği, ortam dinlemesi ve fiziki takip yapıldığı anlaşılmıştır.”

Başsavcı, soruşturma dosyasındaki kayıtlar hard disk ve diğer belgelerin incelenmek üzere Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, dinlenen kişilere ilişkin sayının artabileceğine dikkat çekti.

ETİKETLER

dinlemehadi salihoğlucumhuriyet başsavcısıaçıklamasoruşturmadosya

İlgili Haberler

Dinleme iddialarına hükümet kanadından ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, '2,5 yıldır dinlendiğimi tahmin ediyordum' dedi

Savcı Adem Özcan dinleme iddialarını reddetti

7 bin kişinin dinlediği iddia edilen soruşturmada görevli Savcı Adem Özcan, iddiaları yalanladı

Star: 7 bin kişinin dinleme dosyası yurtdışına kaçırılmış olabilir

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin haberinde 'Selam Terör Örgütü' soruşturması kapsamında dinlenen 7 bin kişinin dosyasının yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtildi

'İş dünyasından dinlemeye tepki: Ticari sırlar tehlikede'

Star gazetesi, '7 bin kişinin dinlendiği' iddiasına ilişkin işadamlarının ticari sırların kullanılması endişesiyle dinlemelere tepki gösterdiklerini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24