İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu: 2 bin 280 kişi dinlendi

Star ve Yeni Şafak gazeteleri, dünkü nüshalarında iki savcının "Selam" adlı bir terör örgütünü gerekçe göstererek yaklaşık 7 bin kişiyi dinlendiğini ileri sürdü ve dinlediği söylenen 3 bine yakın kişinin isimlerini paylaştı. Bakanlar Kurulu ertesinde Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın doğruladığı dinlenmeyi bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu teyit etti ve "2 bin 280 kişinin dinlendiğini" açıkladı.

Başsavcı Salihoğlu, dinlenen kişiler arasında kamuoyu tarafından bilinen kişiler olduğunu, doğrudan veya dolaylı olarak telefonları dinlenen şahısların soruşturma konusuyla ilgili olmayan veya özel hayat kapsamındaki görüşmelerinin de dosyaya dahil edildiğini söyledi.

Salihoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan ön incelemede herhangi bir silahlı terör eylemi ya da terör planlaması olmadığının görülmesine rağmen, 3 yıldan fazla bir süredir birçok kişi hakkında iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması ile fiziki ve teknik takip kararları alındığı, bu kapsamda telefonların dinlendiği ve sinyal bilgilerin değerlendirildiği, ortam dinlemesi ve fiziki takip yapıldığı anlaşılmıştır.”

Başsavcı, soruşturma dosyasındaki kayıtlar hard disk ve diğer belgelerin incelenmek üzere Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, dinlenen kişilere ilişkin sayının artabileceğine dikkat çekti.