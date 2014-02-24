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Savcı Adem Özcan dinleme iddialarını reddetti

7 bin kişinin dinlediği iddia edilen soruşturmada görevli Savcı Adem Özcan, iddiaları yalanladı

24 Şubat 2014 19:02

7 bin kişinin Selam örgütü soruşturması kapsamında dinlendiğine dair haberler üzerine 2012-2014 yıları arasında soruşturmayı yürüten savcı Adem Özcan açıklama yaptı.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin bugün yayımlanan haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi dinlediği haberinin ardından savcı Adem Özcan da konuyla ilgili açıklamada bulundu.  

“Selam Terör Örgütü” isimli soruşturma kapsamında binlerce kişinin telefonunun dinlendiği iddiaları bugün Star ve Yeni Şafak gazetesinde yer aldı.

Soruşturmada görevli olan Özcan, iddialarla ilgili yazılı açıklamasında, açıklamasında “söz konusu gazete haberlerinde geçtiği şekilde, bu dosya kapsamında binlerce siyasetçi, yazar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş adamlarının telefonlarının dinlenilmesi ya da takibi kesinlikle yapılmamıştır” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

 

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