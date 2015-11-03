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"Basın sindirildi, HDP miting yapamadı, CHP iptal etti, sahada sadece AKP vardı"

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş: Toplum terörize edildi

03 Kasım 2015 11:57

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, "AKP 12 Eylül’den bu yana oluşmuş milliyetçi, muhafazakâr iklimde savaş konjonktüründe korkuya, savaşa yaslanarak dağılan oyları topladı. Basını sindirdi, HDP miting yapamadı, CHP iptal etti, sahada tek AKP vardı. Toplumu terörize ettiler" dedi.

Solda seçim sonuçlarının yarattığı hayal kırıklığını bir an önce geride bırakıp, 2019’da yapılacak üç seçim için hemen “birleşik mücadele” yolları aranması çağrıları yapılmaya başlandı. Yapılan ilk değerlendirmelerde ciddi bir özeleştiri gereğinin altı çizilirken “Milliyetçi-muhafazakâr iklime teslim olmadan toplumu dönüştürme” hedefine odaklanılması gereğine de vurgu yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Türey Köse'nin haberine göre, Prof. Binnaz Toprak, Doç. Galip Yalman, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalara Vakfı Başkanı Erol Tuncer ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın 1 Kasım seçimi ve sonrasıyla ilgili görüşleri şöyle;

 

 

Solun derdi birlik olabilmek

 

PROF. DR. BİNNAZ TOPRAK:

Bütün devlet imkânları AKP için kullanıldı, muhalefet susturulmaya çalışıldı, gazeteler, TV’ler kapatıldı. AKP milliyetçi söylemle HDP’yi şeytanlaştırdı, PKK ile birdir, diyerek. Ekonomi batıyor, IŞİD etrafımızı sardı, PKK öldürüyor gibi korkular etkili oldu. Mevcut genel başkanlığa gözünü dikmiş adaylar arasında Kılıçdaroğlu’nun CHP için şans olduğunu düşünüyorum. Talipler arasında CHP’yi dönüştürebilecek olan tek isim Kılıçdaroğlu. Mujia geldi, sordular, nasıl gelebildiniz, diye. ‘Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada solun derdi birlik. Biz akıllandık solu birleştirdik’ diyor.

 

 

İktidar hedefli muhalefet

 

DOÇ. DR. GALİP YALMAN:

Kara kaplı defterler açılacak. Yeni mevzi savaşları gündeme gelecek. Çankaya, Kadıköy, Karşıyaka’ya bakınca bir şey değişmemiş görünüyor. Onlar değil Türkiye. Toplumsal mücadele olacaksa başka yerlerden başlamak lazım. Sosyolojik olarak o tabanı nasıl dönüştürebiliriz diye düşünmek lazım. Neoliberal hegemonya da sorgulanmalı. Olayı CHP ve HDP’ye kilitleyerek bir yere gidilmez. Her ikisinin de ortak zemini bulunur bulunmaz o ayrı bir tartışma. Onları aşan bir mesele var. 2019’da üç seçim var. İktidar hedefli bir toplumsal muhalefet nasıl oluşabilir, yeniden düşünülmeli.

 

Bugünden hazırlanmalılar

 

TOPLUMSAL EKONOMİK SİYASAL ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANI EROL TUNCER:

Herkes AKP zaferini konuşuyor ama sonucun böyle olması, sonuca götüren yolda yapılanları unutturmamalıdır. Bütün devlet aygıtları iktidar partisi AKP lehine kullanıldı, son derece adaletsiz bir ortamdan geçilerek buraya gelindi. Özellikle ana muhalefetteki CHP’ye önemli bir görev düşüyor. İlk işleri bugünden itibaren 2019’a yapılacak seçimlere hazırlanmaya başlamaktır. Seçim sonuçlarının ilçelerden başlayarak açık yüreklilikle, önyargısız bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor.

 

Pervasızca saldıracaklar

 

ÖDP GENEL BAŞKANI ALPER TAŞ: 

AKP 12 Eylül’den bu yana oluşmuş milliyetçi, muhafazakâr iklimde savaş konjonktüründe korkuya, savaşa yaslanarak dağılan oyları topladı. Basını sindirdi, HDP miting yapamadı, CHP iptal etti, sahada tek AKP vardı. Toplumu terörize ettiler. Korkuyla, baskıyla, şantajla ‘istikrar’ adı altında kitlelerin onayını kazandılar. Bu seçim tablosu aslında Türkiye’nin istikrarsızlığı seçtiğini ortaya koyuyor. Bundan sonra pervasızlaşmış bir AKP saldırısı bekliyor bizi, basını, toplumsal muhalefeti. Meşru direnme hakkımızı kullanacağız. Birleşik mücadele çizgisiyle pozitif bir siyaset yürütmeliyiz.

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