Yabancı ekonomistlerden 1 Kasım değerlendirmesi

AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde güçlü bir şekilde tek başına iktidar olarak çıkmasının ekonomi üzerinde de önemli etkileri oldu. Rabobank Gelişmekte Olan Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, "Tek parti iktidarı Türkiye'nin ekonomisine güç kazandıracak" ifadelerini kullandı. Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Stratejisti Ash ise seçim sonuçlarının ardından doların 2.70'in de altına düşebileceğini belirtti.

Rabobank Gelişmekte Olan Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, "Tek parti iktidarı Türkiye'nin ekonomisine güç kazandıracak" ifadelerini kullandı. 1 Kasım Genel Seçimine ilişkin olarak Matys, AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde yeniden tek başına iktidara gelmesiyle siyasi belirsizlik ortamının ortadan kalktığını ifade etti.

'Öngörüler zayıfladı'

7 Haziran'daki seçim sonuçlarından sonra Türkiye'de belirsizliğin hakim olduğunu vurgulayan Matys, bu belirsizlikten dolayı ekonomiye ilişkin öngörülerin zayıfladığını ve bunun da TL'nin dolar karşısında rekor seviyelerde değer kaybetmesine sebep olduğunu aktardı. Gerileyen petrol fiyatlarına rağmen TL'deki değer kaybının enflasyonun düşmesini engellediğini dile getiren Matys, bundan dolayı enflasyonun eylül ayında yıllık bazda yüzde 7,95'e yükseldiğini anımsattı. Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikalarının da 7 Haziran'dan bu yana ekonomiye katkı sağlamadığının altını çizdi.

'Ekonomiye güç kazandıracak'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksine de değinen Matys, eylül ayında 58,52'e gerileyerek rekor seviyede düşüş yaşayan endeksin 1 Kasım seçimleriyle istikrarın tekrar sağlanacağına ilişkin ümitlerin artmasıyla ekim ayında 62,78 seviyesine yükseldiğini vurguladı. Matys, "Tek parti iktidarı Türkiye'nin ekonomisine güç kazandıracak" ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının hem hanehalkının hem de şirketlerin ekonomik hassasiyetlerini olumlu etkileyeceği öngörüsünde bulunan Matys, bunun da iç talebin artacağı anlamına geldiğini aktardı.

"Dolar/lira, 2,70 seviyesine kadar geri çekilebilir"

Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Stratejisti Timothy Ash ise AK Parti'nin seçim zaferinin etkisiyle dolar/TL'nin 2,80 seviyesinin altına gerilediğini vurguladı. 7 Haziran seçimlerinde dolar/TL'nin 2,67 seviyelerinde olduğunu anımsatan Ash, kurun bu seçim sonuçlarının ardından 2,70 seviyesine kadar geri çekilebileceği öngörüsünde bulundu.

'Mülteci sonunu çözebilir'

Avrupa'daki mülteci krizine de değinen Ash, Avrupa Birliği'nin (AB) mülteciler konusunda Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğunu kaydetti. Avrupa devletlerinin mülteciler konusunda yeni kurulacak hükümetle anlaşma olanağının bulunduğunu aktaran Ash, Avrupa'nın, Türkiye'nin mülteci sorununu çözebileceğine inandığını vurguladı.