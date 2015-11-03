AKP’nin 7 Haziran ve 1 Kasım vaatlerinin maliyeti 22.3 milyar lira

Türkiye 5 ay içerisinde iki seçim geçirirken sıra seçimde verilen vaatlere geldi. Yeniden tek başına iktidar olan AKP iki dönem için iki seçim paketi açıklarken vaatlerin toplam maliyeti 22.3 milyar lira.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil ve Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre 5 ayın ardından 1 Kasım’da yüzde 49 ile AKP yeniden tek başına iktidar olunca gözler 7 Haziran ve 1 Kasım için verilen vaatlere çevrildi. 7 Haziran seçim paketinin maliyeti 19.3 milyar 1 Kasım seçim paketinin maliyeti ise 3 milyar. AKP’nin vaatlerinin maliyeti toplamda 22.3 milyar tutarken paketler Orta Vadeli Programa konulacak.

Geçici Bütçe Öncelikli

Hükümet kurulduktan sonra ilk öncelik geçici bütçenin çıkarılması olacak. 2016 yılı bütçe tasarısı yasal süre içinde TBMM’ye sunuldu; ancak takviminden dolayı görüşülemeyecek. Bunun için geçici bütçe çıkarılacak. Geçici bütçenin 2016 yılının ilk 3 ayı için geçerli olması bekleniyor. Çıkarılacak yasayla ödeneklerin belli oranda kullandırılmasının yolu açılacak. 2015 yılının sonunda biten bazı düzenlemelerin de geçici bütçe yasası içine alınacak. Faiz gelirlerinin vergilendirilmesini düzenleyen gelir vergisinin geçici 67. maddesinin 2016 yılı sonuna uzatılmasına ilişkin düzenlemelerin de geçici bütçe içinde çıkarılması gerekecek.

OVP yenilenecek

11 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program ve Mali Plan’ın seçimlerden sonra yenileceği programa yazılmıştı. AK Parti hükümeti hazırladığı için OVP ve Mali Plan’da çok fazla değişiklik olması beklenmiyor. Ancak AKP'nin ekonomi kurmayları, seçimler döneminde açıklanan vaatlerin OVP’ye eklenerek son bir güncelleme yapılacağını dile getirdiler. 1 Kasım seçimlerinde açıklanan vaatler bir programa bağlanacak. Dönemler itibariyle zamanlamaya yönelik bir program yapılacak. Programda hangi vaadin ne zaman gerçekleştirileceği belli olacak. İlk etapta yapılacak düzenlemeler geçici bütçeden sonra ele alınacak. Kurmaylar, Meclis açıldıktan sonra ilk paket düzenlemenin görüşülmesinin planlandığı belirttiler.

AKP’nin vaatleri

1- Asgari ücret 1300 Tl

Yeni hükümetin ilk öncelikli konusu asgari ücret olacak. Bu ay içinde çalışmalarına başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılı başına kadar yeni asgari ücreti belirleyecek. Verilen sözler kapsamında, şu anda bin TL olan asgari ücretin 2016 yılı başında bin 300 TL’ye yükselmesi ve komisyondan da bu yönde bir karar çıkması bekleniyor. Net asgari ücret bin 300 TL’ye çıkartılırsa ve herhangi bir teşvik getirilmezse asgari ücretli bir işçinin halen bin 496.36 TL olan işverene maliyeti, 439 TL artarak bin 935.23 TL’ye çıkacak.

2- Gençlerin GSS borcu silinecek

Yaklaşık 5 milyon kişinin şu anda Genel Sağlık Sigortası Prim borcu bulunuyor. Bu rakamın içinde üniversite öğrencileri ve liseyi bitiren gençlerin payı büyük. AK Parti’nin seçim vaatleri kapsamında, bundan sonraki süreçte gençlerin GSS borçları silinecek ve gençlere okullarını bitirdikten sonra 2 yıl GSS prim ödemesi için süre verilecek. Bu konuda da hızla bir düzenleme yapılması bekleniyor. Gençlere yönelik diğer bir vaat de kendi işini kurmak isteyenler içindi. Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız destek verilecek. Yine kendi işini kurmak isteyen gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz destek verilecek. 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti olacak. İnternet ücretsiz olacak.

3- Emekliye zam

Emekliler de zam yapılmayı bekleyen kesimler arasında bulunuyor. Seçim vaatleri kapsamında çıkarılacak yasayla tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 100 lira seyyanen artış yapılacak. Emekli esnafın maaşından yapılan destek primi kesintisi kaldırılacak. 1 Kasım seçim beyannamesinde, “Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirdiğimiz Bağ- Kur sigortalısı olan esnafımızın emekli aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini tamamen kaldıracağız” denilmişti. Bu düzenlemeden yaklaşık 550 bin çalışan emeklinin yararlanacağı belirtiliyor.

4- Taşeron düzenlemesi yapılacak

Seçim öncesi sık sık gündeme gelen taşeronlar konusunda da adım atılacak. Kamunun taşeron çalıştırabileceği alanların belirlenmesi için yapılan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda kamuda asıl işi yapan taşeron çalışanların kadroya geçmesi söz konusu olacak.

5- Öğrencilerin bursuna zam

Başbakan Davutoğlu Malatya’da açıkladığı ikinci pakette öğrenci burslarına zam yapılacağını açıkladı. Buna göre öğrenim bursları 330 liradan 400 liraya çıkacak.

6- Polislere iyileştirme

İlk pakette polislerin 2200 olan ek göstergelerinin 3000’e çıkarılacağı açıklanmıştı. 10 maddelik pakette de polislerin emniyet hizmet tazminatının yüzde 25 artırılacağı, bu yolla polis maaşlarının 240-580 lira arasında artacağı müjdesi verildi.

7- Er ve erbaşlara

Er ve erbaş harçlıkları 30 liradan 100 liraya, askeri öğrencilerin 40-200 lira arasındaki harçlıkları iki katına çıkarılacak. Uzman erbaşların 2.200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak. Astsubayların 2003 yılı öncesi ve sonrası mezuniyetler ile oluşan farkı gideren emeklilik intibaklarını gerçekleştireceklerini vurguladı.

8- Muhtarlar zam

Muhtarların 950 lira olan maaşı bin 300 liraya yükselecek.

9- Çiftçiler kdv desteği

Yem ve gübrede KDV sıfırlanacak.

10- esnafa vergi kolaylığı

Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergisi alınmayacak. 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

Vaatlerin maliyeti 22.3 milyar tl

AKP’nin açıkladığı vaatlerin toplam maliyetinin 22.3 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. AK Parti’nin 1 Kasım seçimlerine yönelik ilk açıkladığı paketin maliyeti 19.3 milyar lira. Maliyetin en önemli kalemi emeklilere yapılacak 100 liralık ödemeden kaynaklanacak. Maliyetinin yaklaşık 10.7 milyar lirayı bulması bekleniyor. Yem ve gübrede KDV’nin sıfırlanmasının 2.5 milyar liralık maliyeti olduğu tahmin ediliyor. Polislerin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak, bunun da önemli maliyet kalemlerinden olduğu tahmin ediliyor. Gençlere 50 bin liralık desteğin ilk yıl maliyeti 500 milyon lira, faizsiz kredi desteğinin maliyeti 100 milyon lira, istihdam edilen gençlerin maaşlarının ilk yıl devlet tarafından karşılanması da 2.3 milyar lirayı bulacak.

Son paket 3 milyar

28 Ekim günü Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından son dakikada açıklanan 10 maddelik müjdenin maliyeti de yaklaşık 3 milyar lirayı bulacak. Davutoğlu, seçimden birkaç önce açıkladığı pakette, öğrenci burslarının 330 liradan 400 liraya, emniyet hizmet tazminatının yüzde 25 artırılması gibi vaatlerini açıklamıştı.