Basın Konseyi: Gazetecilere yönelik tutuklama veya gözaltılar cadı avına dönüşmesin!

Basın Konseyi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan operasyonlar kapsamında gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarda rekor artış olduğunu belirterek “Gazetecilere yönelik tutuklama ve gözaltılar cadı avına dönüşmesin” dedi.

Basın Konseyi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarda rekor sayıda artış olması ve bir “cadı avı”na dönüşmesi endişe vericidir. Türkiye’yi bu konuda dünya rekortmeni olma noktasına taşıyan bu kararlar ve uygulamaların, hukuka uygun şekilde yapılması demokrasinin gereğidir.

Zaten uluslararası hukuka uygun düşmeyen 30 günlük gözaltı süresi ile birlikte değerlendirildiğinde bu gözaltı ve tutuklamaların yanlışlığı daha net ortaya çıkmaktadır.

Basın Konseyi olarak gazetecilerin, sadece yazdıkları ve düşünceleri ile değerlendirilmesini savunuyoruz. Yazdıkları nedeniyle gazetecilerin kovuşturulması uluslararası hukuka göre ancak “terörü övme” ve “nefret suçu” işlendiğinde söz konusu olabilir.

Tüm gözaltı ve tutuklamaların bu kıstaslara uygun yapılması ve farklı bir suç ve delil varsa hemen ortaya konması şarttır. Aksi halde “cadı avı” diye yorumlanan bu uygulamalar demokrasi ile yönetilen coğrafyadan ülkemizi dışlarken, Türkiye’yi derinden yaralamaktadır.