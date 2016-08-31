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30 Ağustos'ta hangi gazeteciler hakkında gözaltı kararı verildi?

Darbe girişimi soruşturması kapsamında dokuz gazeteci gözaltına alındı

31 Ağustos 2016 11:34

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. Sabaha karşı başlayan operasyonlarda ise  35 gazeteciden dokuzu gözaltına alındı. 

‘’FETÖ’nün medya ayağında yer aldıkları’’ iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler şunlar:

Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Hürriyet Gazetesi internet editörü Dinçer Gökçe, Bugün Gazetesi muhabiri İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Radikal ve Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek.

Soruşturma kapsamında Punto24’ün kurucularından ve Dünya Haber Ombudsmanları Örgütü eski Başkanı gazeteci Yavuz Baydar’ın ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu eski siyasi danışmanı yazar Ali Yurttagül’ün de evlerinin basıldığı, Baydar ve Yurttagül evlerinde olmadığı için polisin çilingirle evlere girerek arama yaptığı ve tutanak bıraktığı öğrenildi. 

30 Ağustos günü hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazetecilerin tam listesi:

 

Ali Yurttagül, eski Yeni Hayat yazarı

Asım Yıldırım, eski STV spikeri

Atilla Taş, Meydan Gazetesi köşe yazarı

Ayhan Şimşek, Gözaltında

Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı

Can Bahadır Yüce, şair, eski Zaman yazarı, eski Kitap Zamanı Yayın Yönetmeni

Celil Sağır, Today's Zaman Yazıişleri Müdürü

Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi Internet Editörü, Gözaltında

Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında

Erhan Başyurt, eski Bugün Genel Yayın Yönetmeni

Eyüp Can Sağlık, eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni, eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü

Faruk Arslan, eski Zaman yazarı

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri

İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı

İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı

İskender Yunus Tiryaki, Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında

Kemal Gülen, STV spikeri

Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Levent Arap, Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında

Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı

Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Haberdar1.com yazarı, Gözaltında

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazıişleri Koordinatörü

Nurullah Öztürk, Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında

Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında

Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen

Ömer Şahin, Meydan gazetesi eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında

Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri

Rasih Yılmaz, Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında

Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen

Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve yazarı

Şemsettin Efe, AA'ya göre yurtdışında

Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı

Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı, Haberdar.com yazarı

Yonca Kaya Şahin, Rotahaber sitesi yazarı

Öte yandan, Habervaktim sitesinin sahibi Yener Dönmez’in de 30 Ağustos günü tutuklandığı bilgisi hükümete yakın bazı kaynaklarca Twitter üzerinden duyuruldu. 

 


 

Darbe soruşturmasında son durum

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen Cemaati’yle ilişkili olduğu düşünülen gazetecilere yönelik operasyonlarda 25 Temmuz’da 42 kişilik bir liste, 27 Temmuz’da 47 kişilik olduğu söylenen ancak 46 isim içeren bir liste yayınlanmıştı. Bunun dışında 26 Temmuz’da Antalya’da 14 gazetecinin,  11 Ağustos’ta da TRT çalışanı 42 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ancak çoğu zaman darbe soruşturmasında alınan gazetecilerin yasal durumları hakkında resmî makamlardan bilgi akışı sağlanamıyor. 30 Ağustos günü ismi resmî olarak açıklanan 3 gazeteci de dahil olmak üzere 50 gazeteci hakkında Olağanüstü Hâl sonrasında gözaltı kararı çıktığı biliniyor. Olağanüstü Hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklu gazeteci sayısı 64. İlgili bir soruşturmadan 15 Temmuz öncesi tutuklanmış iki gazeteciyle “FETÖ”ye yönelik operasyonlarda tutuklanan gazeteci sayısı ise 66. Türkiye cezaevlerindeki toplam tutuklu gazeteci sayısı son bilgilere göre 108.


Darbe dışı gözaltılar

25 çalışanı gözaltına alınan Azadiya Welat merkez büorsu önünde açıklama yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kürtçe servis editörü Mehmet Ali Ertaş 30 Ağustos’ta gözaltına alındı. Açıklama bittikten sonra binadan çıkan Ertaş, bina çıkışında polisler tarafından alıkonuldu. Ertaş’ın Bağlar Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi. 

Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu 
 

Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında

 

Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı

Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı

Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü

Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı

Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Tutuklandı

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı

Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Gözaltında

Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı

Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Ali Ünal, eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Ali Yurttagül, eski Zaman yazarı

Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı

Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi

Ayhan Şimşek , Gözaltında

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı

Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı

Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı

Aytekin Gezici, Tutuklandı

Asım Yıldırım, eski STV spikeri

Atilla Taş, Meydan Gazetesi yazarı

Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi, Tutuklandı

Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı

Behçet Akyar

Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında

Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı

Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı

Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü

Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı

Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, 

Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı

Cuma Kaya, Tutuklandı

Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı

Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu, Tutuklandı

Dinçer Gökçe,Hürriyet Gazetesi internet editörü, Gözaltında

Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Tutuklandı

Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tutuklandı

Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında

Erhan Başyurt, eski Bugün GYY

Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu

Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY, eski Hürriyet dijital yayınlar koordinatörü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı

Faruk Arslan, eski Zaman yazarı

Faruk Kardıç

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Fevzi Yazıcı, Tutuklandı

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

Gültekin Avcı, Bugün, Tutuklandı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında

Hakan Taşdelen, Tutuklandı

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı

Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı

Hüseyin Döğme

Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı

İbrahim Karayeğen, Eski Zaman yazı işleri müdür, Tutuklandı

İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı

İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı

İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında

İskender Yunus Tiryaki,Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri,  AA'ya göre yurtdışında

Kemal Gülen, STV spikeri

Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı 

Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında

Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında

Mehmet Akif Afşar

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Tutuklandı

Mehmet Özdemir, Tutuklandı

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Gözaltında

Murat Avcıoğlu, Tutuklandı

Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı

Mustafa Ünal, Tutuklandı

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazıişleri koordinatörü

Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman gazetesi yazarı, Tutuklandı

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri

Nevzat Güner

Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi, Tutuklandı

Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında

Oktay Vızvız

Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest

Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest

Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında

Osman Yakut, Eski Zaman Antalya Muhabiri, Tutuklandı

Ömer Karakaş

Ömer Şahin ,Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında

Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri

Özcan Keser,  TRT İstanbul, Gözaltında

Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı

Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında

Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri, Tutuklandı

Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında

Sait Sefa, Haberdar

Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında

Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı

Süleyman Sargın

Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Şemsettin Efe, Samanyolu Haber, AA'ya göre yurtdışında

Şenol Kahraman

Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı

Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında

Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı

Vahit Yazgan, Eski Zaman İzmir Bölge temsilcisi, Tutuklandı

Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı, Tutuklandı

Veysel Ayhan

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest

Yakup Şimşek, Eski Zaman gazetesi pazarlama departmanı müdürü, Tutuklandı

Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı

Yener Dönmez, Habervaktim sitesi sahibi, Tutuklandı

 

Yüksel Durgut

Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında

Zafer Özsoy, Tutuklandı

Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

 
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
 
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Gözaltında
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
Halil Polat – Gönüllü gazeteci, Gözaltında
Sabahattin Koyuncu – DİHA, Gözaltında
Cemil Uğur – Evrensel, Gözaltında
Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Gözaltında
Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Gözaltında
Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Gözaltında
Arap Turan– Azadiya Welat, Gözaltında
Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Gözaltında
Sürreya Dal– Azadiya Welat, Gözaltında
Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Gözaltında
İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Gözaltında
Engin Özelçi– Azadiya Welat, Gözaltında
Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Gözaltında
Ceylan İpek– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Gözaltında
Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Gözaltında
Veysi Altın– Azadiya Welat, Gözaltında
Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Gözaltında
Azime Tarhan– Azadiya Welat, Gözaltında
Serdal Polat– Azadiya Welat, Gözaltında
Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Gözaltında
Ferit Toprak– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Gözaltında
Pusat Bulut– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Gözaltında
 
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
 
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat 
Zehra Doğan – JİNHA 
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA
Şermin Soydan – DİHA 
Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)
Lindsey Snell – Serbest Çalışan
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem  
Erdem Muhirci – DİHA
Ali Aşikar – Azadiya Welat
 
Olağanüstü Hal’den önce tutuklanan gazeteciler listesi

Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi

Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü

Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri

Emin Demir, Serbest Gazeteci

Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü

Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi

Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi

Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı

Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı

Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri

Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni

Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı

Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü

Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü

Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi

Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi

Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı

Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri

Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana

Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü

Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri



Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi

Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.
Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı 
Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.
Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.
Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.
Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm

* Bu haber Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten alınmıştır

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