30 Ağustos'ta hangi gazeteciler hakkında gözaltı kararı verildi?

31 Ağustos 2016 11:34
TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. Sabaha karşı başlayan operasyonlarda ise 35 gazeteciden dokuzu gözaltına alındı.
‘’FETÖ’nün medya ayağında yer aldıkları’’ iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler şunlar:
Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Hürriyet Gazetesi internet editörü Dinçer Gökçe, Bugün Gazetesi muhabiri İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Radikal ve Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek.
Soruşturma kapsamında Punto24’ün kurucularından ve Dünya Haber Ombudsmanları Örgütü eski Başkanı gazeteci Yavuz Baydar’ın ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu eski siyasi danışmanı yazar Ali Yurttagül’ün de evlerinin basıldığı, Baydar ve Yurttagül evlerinde olmadığı için polisin çilingirle evlere girerek arama yaptığı ve tutanak bıraktığı öğrenildi.
30 Ağustos günü hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazetecilerin tam listesi:
|
|
Ali Yurttagül, eski Yeni Hayat yazarı
|
Asım Yıldırım, eski STV spikeri
|
Atilla Taş, Meydan Gazetesi köşe yazarı
|
Ayhan Şimşek, Gözaltında
|
Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı
|
Can Bahadır Yüce, şair, eski Zaman yazarı, eski Kitap Zamanı Yayın Yönetmeni
|
Celil Sağır, Today's Zaman Yazıişleri Müdürü
|
Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi Internet Editörü, Gözaltında
|
Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında
|
Erhan Başyurt, eski Bugün Genel Yayın Yönetmeni
|
Eyüp Can Sağlık, eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni, eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü
|
Faruk Arslan, eski Zaman yazarı
|
Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı
|
Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri
|
İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı
|
İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı
|
İskender Yunus Tiryaki, Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında
|
Kemal Gülen, STV spikeri
|
Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Levent Arap, Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında
|
Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı
|
Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Haberdar1.com yazarı, Gözaltında
|
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazıişleri Koordinatörü
|
Nurullah Öztürk, Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında
|
Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında
|
Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen
|
Ömer Şahin, Meydan gazetesi eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında
|
Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri
|
Rasih Yılmaz, Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında
|
Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen
|
Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve yazarı
|
Şemsettin Efe, AA'ya göre yurtdışında
|
Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı
|
Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı, Haberdar.com yazarı
|
Yonca Kaya Şahin, Rotahaber sitesi yazarı
Öte yandan, Habervaktim sitesinin sahibi Yener Dönmez’in de 30 Ağustos günü tutuklandığı bilgisi hükümete yakın bazı kaynaklarca Twitter üzerinden duyuruldu.
Darbe soruşturmasında son durum
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen Cemaati’yle ilişkili olduğu düşünülen gazetecilere yönelik operasyonlarda 25 Temmuz’da 42 kişilik bir liste, 27 Temmuz’da 47 kişilik olduğu söylenen ancak 46 isim içeren bir liste yayınlanmıştı. Bunun dışında 26 Temmuz’da Antalya’da 14 gazetecinin, 11 Ağustos’ta da TRT çalışanı 42 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ancak çoğu zaman darbe soruşturmasında alınan gazetecilerin yasal durumları hakkında resmî makamlardan bilgi akışı sağlanamıyor. 30 Ağustos günü ismi resmî olarak açıklanan 3 gazeteci de dahil olmak üzere 50 gazeteci hakkında Olağanüstü Hâl sonrasında gözaltı kararı çıktığı biliniyor. Olağanüstü Hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklu gazeteci sayısı 64. İlgili bir soruşturmadan 15 Temmuz öncesi tutuklanmış iki gazeteciyle “FETÖ”ye yönelik operasyonlarda tutuklanan gazeteci sayısı ise 66. Türkiye cezaevlerindeki toplam tutuklu gazeteci sayısı son bilgilere göre 108.
25 çalışanı gözaltına alınan Azadiya Welat merkez büorsu önünde açıklama yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kürtçe servis editörü Mehmet Ali Ertaş 30 Ağustos’ta gözaltına alındı. Açıklama bittikten sonra binadan çıkan Ertaş, bina çıkışında polisler tarafından alıkonuldu. Ertaş’ın Bağlar Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi.
Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu
|
Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında
|
|
Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında
|
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı
|
Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı
|
Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü
|
Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı
|
Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Tutuklandı
|
Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı
|
Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Gözaltında
|
Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi
|
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı
|
Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Ali Ünal, eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Ali Yurttagül, eski Zaman yazarı
Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı
|
Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi
|
Ayhan Şimşek , Gözaltında
|
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı
Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı
|
Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı
|
Aytekin Gezici, Tutuklandı
Asım Yıldırım, eski STV spikeri
Atilla Taş, Meydan Gazetesi yazarı
|
Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi, Tutuklandı
|
Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı
|
Behçet Akyar
|
Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında
|
Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı
Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı
Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü
|
Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı
|
Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri,
|
Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı
|
Cuma Kaya, Tutuklandı
|
Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
|
Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu, Tutuklandı
|
Dinçer Gökçe,Hürriyet Gazetesi internet editörü, Gözaltında
|
Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında
|
Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı
|
Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Tutuklandı
|
Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tutuklandı
|
Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında
Erhan Başyurt, eski Bugün GYY
|
Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu
|
Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında
|
Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY, eski Hürriyet dijital yayınlar koordinatörü
|
Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı
Faruk Arslan, eski Zaman yazarı
|
Faruk Kardıç
|
Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında
|
Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Fevzi Yazıcı, Tutuklandı
Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı
|
Gültekin Avcı, Bugün, Tutuklandı
|
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında
|
Hakan Taşdelen, Tutuklandı
|
Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Hamit Çiçek
|
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı
Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri
|
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı
|
Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
|
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı
|
Hüseyin Döğme
|
Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı
|
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı
|
İbrahim Karayeğen, Eski Zaman yazı işleri müdür, Tutuklandı
İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı
|
İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı
|
İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı
|
İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında
|
İskender Yunus Tiryaki,Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında
|
Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Kemal Gülen, STV spikeri
|
Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı
Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Kerim Gün, Eski Zaman editörü
|
Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında
|
Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında
Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı
|
Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında
|
Mehmet Akif Afşar
|
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
|
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
|
Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Tutuklandı
|
Mehmet Özdemir, Tutuklandı
|
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
|
Metin Tamer Gökçeoğlu
|
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
|
Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
|
Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Gözaltında
|
Murat Avcıoğlu, Tutuklandı
|
Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı
|
Mustafa Ünal, Tutuklandı
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazıişleri koordinatörü
|
Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri
|
Nevzat Güner
|
Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi, Tutuklandı
|
Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında
|
Oktay Vızvız
|
Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı
|
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest
|
Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest
|
Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında
|
Osman Yakut, Eski Zaman Antalya Muhabiri, Tutuklandı
|
Ömer Karakaş
|
Ömer Şahin ,Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında
Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri
|
Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltında
|
Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı
|
Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında
|
Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri, Tutuklandı
|
Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında
|
Sait Sefa, Haberdar
Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen
|
Sedat Yetişkin
|
Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında
Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı
|
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı
|
Süleyman Sargın
|
Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Şemsettin Efe, Samanyolu Haber, AA'ya göre yurtdışında
|
Şenol Kahraman
|
Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı
|
Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında
|
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı
|
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında
Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı
|
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı
Vahit Yazgan, Eski Zaman İzmir Bölge temsilcisi, Tutuklandı
|
Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı, Tutuklandı
|
Veysel Ayhan
|
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest
|
Yakup Şimşek, Eski Zaman gazetesi pazarlama departmanı müdürü, Tutuklandı
|
Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı
Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı
Yener Dönmez, Habervaktim sitesi sahibi, Tutuklandı
|
|
Yüksel Durgut
|
Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında
|
Zafer Özsoy, Tutuklandı
|
Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Gözaltında
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
Halil Polat – Gönüllü gazeteci, Gözaltında
Sabahattin Koyuncu – DİHA, Gözaltında
Cemil Uğur – Evrensel, Gözaltında
Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Gözaltında
Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Gözaltında
Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Gözaltında
Arap Turan– Azadiya Welat, Gözaltında
Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Gözaltında
Sürreya Dal– Azadiya Welat, Gözaltında
Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Gözaltında
İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Gözaltında
Engin Özelçi– Azadiya Welat, Gözaltında
Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Gözaltında
Ceylan İpek– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Gözaltında
Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Gözaltında
Veysi Altın– Azadiya Welat, Gözaltında
Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Gözaltında
Azime Tarhan– Azadiya Welat, Gözaltında
Serdal Polat– Azadiya Welat, Gözaltında
Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Gözaltında
Ferit Toprak– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Gözaltında
Pusat Bulut– Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Gözaltında
Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Gözaltında
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA
Şermin Soydan – DİHA
Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)
Lindsey Snell – Serbest Çalışan
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem
Erdem Muhirci – DİHA
Ali Aşikar – Azadiya Welat
Olağanüstü Hal’den önce tutuklanan gazeteciler listesi
|
Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi
|
Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü
|
Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri
|
Emin Demir, Serbest Gazeteci
|
Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü
|
Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
|
Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi
|
Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi
|
Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı
|
Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
|
Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
|
Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri
|
Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni
|
Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı
|
Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü
|
Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü
|
Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi
|
Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi
|
Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı
|
Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü
|
Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
|
Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana
|
Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
|
Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü
|
Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri
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Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı
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* Bu haber Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten alınmıştır
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