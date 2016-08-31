30 Ağustos'ta hangi gazeteciler hakkında gözaltı kararı verildi?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. Sabaha karşı başlayan operasyonlarda ise 35 gazeteciden dokuzu gözaltına alındı.

‘’FETÖ’nün medya ayağında yer aldıkları’’ iddiasıyla gözaltına alınan gazeteciler şunlar:

Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Hürriyet Gazetesi internet editörü Dinçer Gökçe, Bugün Gazetesi muhabiri İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Radikal ve Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek.

Soruşturma kapsamında Punto24’ün kurucularından ve Dünya Haber Ombudsmanları Örgütü eski Başkanı gazeteci Yavuz Baydar’ın ve Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu eski siyasi danışmanı yazar Ali Yurttagül’ün de evlerinin basıldığı, Baydar ve Yurttagül evlerinde olmadığı için polisin çilingirle evlere girerek arama yaptığı ve tutanak bıraktığı öğrenildi.

30 Ağustos günü hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazetecilerin tam listesi:

Ali Yurttagül, eski Yeni Hayat yazarı Asım Yıldırım, eski STV spikeri Atilla Taş, Meydan Gazetesi köşe yazarı Ayhan Şimşek, Gözaltında Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı Can Bahadır Yüce, şair, eski Zaman yazarı, eski Kitap Zamanı Yayın Yönetmeni Celil Sağır, Today's Zaman Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe, Hürriyet Gazetesi Internet Editörü, Gözaltında Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında Erhan Başyurt, eski Bugün Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, eski Radikal Genel Yayın Yönetmeni, eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü Faruk Arslan, eski Zaman yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı İskender Yunus Tiryaki, Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında Kemal Gülen, STV spikeri Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni Levent Arap, Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Haberdar1.com yazarı, Gözaltında Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazıişleri Koordinatörü Nurullah Öztürk, Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında Osman Özsoy, eski Rota Haber yazarı, akademisyen Ömer Şahin, Meydan gazetesi eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri Rasih Yılmaz, Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve yazarı Şemsettin Efe, AA'ya göre yurtdışında Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı, Haberdar.com yazarı Yonca Kaya Şahin, Rotahaber sitesi yazarı

Öte yandan, Habervaktim sitesinin sahibi Yener Dönmez’in de 30 Ağustos günü tutuklandığı bilgisi hükümete yakın bazı kaynaklarca Twitter üzerinden duyuruldu.





Darbe soruşturmasında son durum

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen Cemaati’yle ilişkili olduğu düşünülen gazetecilere yönelik operasyonlarda 25 Temmuz’da 42 kişilik bir liste, 27 Temmuz’da 47 kişilik olduğu söylenen ancak 46 isim içeren bir liste yayınlanmıştı. Bunun dışında 26 Temmuz’da Antalya’da 14 gazetecinin, 11 Ağustos’ta da TRT çalışanı 42 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ancak çoğu zaman darbe soruşturmasında alınan gazetecilerin yasal durumları hakkında resmî makamlardan bilgi akışı sağlanamıyor. 30 Ağustos günü ismi resmî olarak açıklanan 3 gazeteci de dahil olmak üzere 50 gazeteci hakkında Olağanüstü Hâl sonrasında gözaltı kararı çıktığı biliniyor. Olağanüstü Hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklu gazeteci sayısı 64. İlgili bir soruşturmadan 15 Temmuz öncesi tutuklanmış iki gazeteciyle “FETÖ”ye yönelik operasyonlarda tutuklanan gazeteci sayısı ise 66. Türkiye cezaevlerindeki toplam tutuklu gazeteci sayısı son bilgilere göre 108.



Darbe dışı gözaltılar

25 çalışanı gözaltına alınan Azadiya Welat merkez büorsu önünde açıklama yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kürtçe servis editörü Mehmet Ali Ertaş 30 Ağustos’ta gözaltına alındı. Açıklama bittikten sonra binadan çıkan Ertaş, bina çıkışında polisler tarafından alıkonuldu. Ertaş’ın Bağlar Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi.

Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu



Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Tutuklandı Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Gözaltında Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı Ali Ünal, eski Zaman yazarı, Tutuklandı Ali Yurttagül, eski Zaman yazarı Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi Ayhan Şimşek , Gözaltında Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı Ayşe Özkalay, eski Yeni Hayat yazarı Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı Aytekin Gezici, Tutuklandı Asım Yıldırım, eski STV spikeri Atilla Taş, Meydan Gazetesi yazarı Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi, Tutuklandı Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı Behçet Akyar Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı Can Bahadır Yüce, eski Zaman yazarı Celil Sağır,Today's Zaman Yazıişleri Müdürü Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı Cuma Kaya, Tutuklandı Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu, Tutuklandı Dinçer Gökçe,Hürriyet Gazetesi internet editörü, Gözaltında Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı, Tutuklandı Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Tutuklandı Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Tutuklandı Ergun Babahan, AA'ya göre yurtdışında Erhan Başyurt, eski Bugün GYY Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü Eyüp Can Sağlık, eski Radikal GYY, eski Hürriyet dijital yayınlar koordinatörü Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı Faruk Arslan, eski Zaman yazarı Faruk Kardıç Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Fevzi Yazıcı, Tutuklandı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı Gültekin Avcı, Bugün, Tutuklandı Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında Hakan Taşdelen, Tutuklandı Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hamit Çiçek Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı Hasan Cücük, eski Zaman muhabiri Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı Hüseyin Döğme Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı İbrahim Karayeğen, Eski Zaman yazı işleri müdür, Tutuklandı İbrahim Öztürk, eski Zaman yazarı İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı İhsan Yılmaz, eski Today's Zaman yazarı İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında İskender Yunus Tiryaki,Bugün Gazetesi muhabiri, Gözaltında Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Kemal Gülen, STV spikeri Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı Kerim Balcı, Turkish Review dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerim Gün, Eski Zaman editörü Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Levent Arap,Postmedya.com sitesi yöneticisi, Gözaltında Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında Mahmut Akpınar, eski Millet gazetesi yazarı Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında Mehmet Akif Afşar Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı Mehmet Kuru, Eski Zaman Eskişehir muhabiri, Tutuklandı Mehmet Özdemir, Tutuklandı Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı Metin Tamer Gökçeoğlu Metin Yıkar, Samanyolu Haber Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü Murat Aksoy, eski Yeni Şafak yazarı, Gözaltında Murat Avcıoğlu, Tutuklandı Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı Mustafa Ünal, Tutuklandı Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazıişleri koordinatörü Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman gazetesi yazarı, Tutuklandı Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri Nevzat Güner Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Nurullah Kaya, Eski Zaman gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi, Tutuklandı Nurullah Öztürk,Yeni Şafak eski Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı, Gözaltında Oktay Vızvız Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest Osman Özsoy, AA'ya göre yurtdışında Osman Yakut, Eski Zaman Antalya Muhabiri, Tutuklandı Ömer Karakaş Ömer Şahin ,Meydan gazeteleri eski Ankara Temsilcisi, Gözaltında Önder Deligöz, eski Yeni Şafak muhabiri Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltında Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı Rasih Yılmaz,Samanyoluhaber yazarı, Gözaltında Resul Cengiz, Eski Zaman gazetesi Denizli muhabiri, Tutuklandı Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında Sait Sefa, Haberdar Savaş Genç, eski TRT muhabiri ve akademisyen Sedat Yetişkin Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında Selçuk Gültaşlı, Zaman Brüksel Temsilcisi ve Köşe Yazarı Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı Süleyman Sargın Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı Şemsettin Efe, Samanyolu Haber, AA'ya göre yurtdışında Şenol Kahraman Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında Turhan Bozkurt, eski Zaman yazarı Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı Vahit Yazgan, Eski Zaman İzmir Bölge temsilcisi, Tutuklandı Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı, Tutuklandı Veysel Ayhan Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest Yakup Şimşek, Eski Zaman gazetesi pazarlama departmanı müdürü, Tutuklandı Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı Yavuz Baydar, eski Bugün yazarı Yener Dönmez, Habervaktim sitesi sahibi, Tutuklandı Yüksel Durgut Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında Zafer Özsoy, Tutuklandı Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı



Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler



Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı

Selman Keleş – DİHA, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı

Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı

Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı

Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında

Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı

Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı

Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı

Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı

Engin Eren – DİHA, Gözaltında

Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı

Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı

Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı

Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı

Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı

Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı

Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı

Halil Polat – Gönüllü gazeteci, Gözaltında

Sabahattin Koyuncu – DİHA, Gözaltında

Cemil Uğur – Evrensel, Gözaltında

Yasemin Sayın– Azadiya Welat, Gözaltında

Hayat Yılmaz– Azadiya Welat, Gözaltında

Ahmet Kızılay– Azadiya Welat, Gözaltında

Arap Turan– Azadiya Welat, Gözaltında

Berxwedan Tulpar– Azadiya Welat, Gözaltında

Sürreya Dal– Azadiya Welat, Gözaltında

Zeynep İzgi– Azadiya Welat, Gözaltında

İbrahim Bayram– Azadiya Welat, Gözaltında

Engin Özelçi– Azadiya Welat, Gözaltında

Ahmet Boltan– Azadiya Welat, Gözaltında

Ceylan İpek– Azadiya Welat, Gözaltında

Mehmet Emin Kaya– Azadiya Welat, Gözaltında

Ziyan Karahan– Azadiya Welat, Gözaltında

Veysi Altın– Azadiya Welat, Gözaltında

Ercan Yeltaş– Azadiya Welat, Gözaltında

Azime Tarhan– Azadiya Welat, Gözaltında

Serdal Polat– Azadiya Welat, Gözaltında

Cengiz Aslan– Azadiya Welat, Gözaltında

Ferit Toprak– Azadiya Welat, Gözaltında

Mehmet Hüseyin Şahin– Azadiya Welat, Gözaltında

Mehmet Aydın– Azadiya Welat, Gözaltında

Pusat Bulut– Azadiya Welat, Gözaltında

Mehmet Emin Akgün – Azadiya Welat, Gözaltında

Mehmet Ali Ertaş – DİHA, Gözaltında



Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler



Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Hülya Karakaya – Özgür Halk

Mehmet Arslan – DİHA

Şermin Soydan – DİHA

Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)

Lindsey Snell – Serbest Çalışan

Aslı Erdoğan – Özgür Gündem

Metin Bekiroğlu – DİHA

İnan Kızılkaya – Özgür Gündem

Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem

Erdem Muhirci – DİHA

Ali Aşikar – Azadiya Welat



Olağanüstü Hal’den önce tutuklanan gazeteciler listesi

Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri Emin Demir, Serbest Gazeteci Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Gurbet Çakar, Hevi Kadın Dergisi Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Şermin Soydan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri





Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi

Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.

Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı

Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.

Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.

Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.

Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm

* Bu haber Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten alınmıştır