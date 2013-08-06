Başbuğ'un kızı Feride Başbuğ: Komediden de öte bir karar

Ergenekon davasında dün (5 Ağustos 2013) açıklanan kararlar çerçevesinde, “darbeye teşebbüs”ten müebbet hapisle cezalandırılan, Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un kızı Feride Başbuğ, babasının darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası almasını, “Komediden de öte bir karar” diye değerlendirdi.

Babamla gurur duyuyoruz

Kararın açıklanmasından sonra Hürriyet’e konuşan Başbuğ’un kızı Feride Başbuğ, “Aile yakınlarımızla birlikteyiz. Komedi değil, komediden de öte bir karar. Her zaman söylediğimiz şeyi, yine söylüyoruz; biz babamızla şimdiye kadar gurur duyduk, bundan sonra da duymaya devam edeceğiz. Bunlar gelip geçici şeyler. Geçecektir de bu günler, buna inancımız tam. Ama bir kez daha üstüne basarak şunu söylemek isterim ki, gerçekten komedi ötesi bir durumla karşı karşıyayız. Babam kararla ilgili değerlendirmesini Twitter ve kendi internet sitesi üzerinden yaptı. Bunların dışında başka bir şey söylemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salonu terk etmişti

Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yılı alan yargılama sürecinin sonunda dün kararlarını açıklamış; asker kökenli sanıkların birçoğuna “darbeye teşebbüs”ten ağır cezalar vermişti. Mahkeme salonuna alkışlarla giren Başbuğ, kendisi için müebbet hapis cezası verilmesinin ardından salonu terk etmiş; akşam saatlerinde kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Son sözü millet söyleyecektir” demişti.