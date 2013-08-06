T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ'un kızı Feride Başbuğ: Komediden de öte bir karar

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un kızı Feride Başbuğ, Ergenekon davasında babasına verilen müebbet hapis cezasıyla ilgili ‘Komediden de öte bir karar’ dedi

06 Ağustos 2013 13:55

 

Ergenekon davasında dün (5 Ağustos 2013) açıklanan kararlar çerçevesinde, “darbeye teşebbüs”ten müebbet hapisle cezalandırılan, Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un kızı Feride Başbuğ, babasının darbeye teşebbüsten müebbet hapis cezası almasını, “Komediden de öte bir karar” diye değerlendirdi.

 

Babamla gurur duyuyoruz

 

Kararın açıklanmasından sonra Hürriyet’e konuşan Başbuğ’un kızı Feride Başbuğ, “Aile yakınlarımızla birlikteyiz. Komedi değil, komediden de öte bir karar. Her zaman söylediğimiz şeyi, yine söylüyoruz; biz babamızla şimdiye kadar gurur duyduk, bundan sonra da duymaya devam edeceğiz. Bunlar gelip geçici şeyler. Geçecektir de bu günler, buna inancımız tam. Ama bir kez daha üstüne basarak şunu söylemek isterim ki, gerçekten komedi ötesi bir durumla karşı karşıyayız. Babam kararla ilgili değerlendirmesini Twitter ve kendi internet sitesi üzerinden yaptı. Bunların dışında başka bir şey söylemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Salonu terk etmişti

 

Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yılı alan yargılama sürecinin sonunda dün kararlarını açıklamış; asker kökenli sanıkların birçoğuna “darbeye teşebbüs”ten ağır cezalar vermişti. Mahkeme salonuna alkışlarla giren Başbuğ, kendisi için müebbet hapis cezası verilmesinin ardından salonu terk etmiş; akşam saatlerinde kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Son sözü millet söyleyecektir” demişti.

 

ETİKETLER

ergenekonilker başbuğferide başbuğsilivriözel yetkili mahkememüebbet hapis

İlgili Haberler

Erdoğan'a göre Başbuğ ve generalleri 'terörist' diye cezalandıran mahkemeyi tarih affetmeyecek!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, generalleri 'terör örgütü üyeliği' ile suçlayanları 'tarihin affetmeyeceğini' öne sürmüştü

Başbuğ'dan karara ilk yorum: Hak hiçbir zaman yerde kalmaz

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Twitter hesabı üzerinden Ergenekon Davası'nın karar duruşmasının ardından ilk açıklamasını yaptı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un rütbesi sökülebilir

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Ergenekon’da aldığı ceza Yargıtay’da onanırsa, rütbesi sökülecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24