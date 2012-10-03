Başbakanlık'ta Akçakale zirvesi!

Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni seçilen MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ve Parti İçi Hakem Kurulu üyelerine parti genel merkezinde vereceği yemeği iptal etti. Başbakan Erdoğan, üçlü zirve yapmak üzere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i Başbakanlık Konutu'na çağırdı.

Akçakale’ye düşen bombanın ardından bakanlıkta acil toplantı yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan ile görüşmek için Başbakanlık Resmi Konut’a geldi. Erdoğan ve Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda çalışılan planını masaya yatıracak.

Öte yandan Elazığ'da bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de Resmi Konut'ta geldi. Toplantıya Genelkurmay 2. Başkanı Hulisi Akar'da katılıyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay konuta geldi ve toplantıya katıldılar.

Kabulde öğrendi

Başbakan Erdoğan, Akçakale’ye düşen bombayı Başbakanlık Resmi Konut’ta 20-20 Association adlı finans kulübü üyeri ile görüşme sırasındayken öğrendi.

Telefon trafiği

Erdoğan görüşmenin hemen ardından, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ı arayarak ilk bilgileri aldı. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel’le de telefonla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Yemeği iptal etti

Erdoğan telefon trafiği devam ederken Resmi Konut’ta konuyla ilgili bürokrat ve danışmanlarıyla toplantıya başladı. Erdoğan bu toplantının uzaması nedeniyle yeni seçilen MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ve Parti İçi Hakem Kurulu üyelerine parti genel merkezinde vereceği yemeğe gitmedi. Davetliler yemeği Erdoğansız yemek zorunda kaldı.