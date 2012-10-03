Akçakaleliler kaymakamlığa yürüdü, polis biber gazıyla müdahale etti!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından atılan top mermilerinin isabet etmesinin ardından vatandaşlar kaymakamlığa yürüdü. Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat, “Ölü ve yaralılarımız var” diyerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Çok sayıda polis ve asker çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken ikinci bir bombanın düşmesi sonucu ölen ve yaralananlar olmuştu. Olayın ardından vatandaşlar, Akçakale Kaymakamlığı’na yürüdü. Vatandaşları sakinleştirmek için yanlarına giden Kaymakam Eyüp Fırat, “Kayıplarımız var, yaralılarımız var. İlk bomba atıldığında ben olay yerine gittim, hatta aracımın tam arka kısmına bomba düştü. Sizden ricam sakin olun. Biz de işimizi yapalım” dedi.

Daha sonra kısmen dağılan kalabalık, tekrar toplanarak ikinci kez Hükümet Konağı’na saldırmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Vatandaşlar panik içinde kaçışırken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı sıktı. Kalabalık dağıldı.

Takviye birlikler gönderildi

Olayların tırmanması üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’ndan, Akçakale’ye takviye ekipler gönderildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu takviye güvenlik ekipleri akşam saatlerinde ilçeye ulaştı ve başka hükümet binası çevresi olmak üzere ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.

Top sesleri geldi

Sınırın Suriye tarafında ordu birlikleriyle muhalif güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle akşam saatlerine kadar Akçakale’den duyulan top sesleri ise susmadı. Her an ilçe merkezine top ya da havan mermisi düşme ihtimaline karşı, sürekli anons yapılırken akşam saatlerinde sokaklar boşaldı. Çok sayıda Akçakaleli de otobüs, minibüs ve otomobillerle panik halinde ilçeyi terketti.

28 Eylül'de de top mermisi düşmüştü

Akçakale İlçesi'nde 28 Eylül günü havan mermisi düşmüştü. Hürriyet Mahallesi'nde iki evin arasına düşen havan mermisi 3 kişinin hafif yaralanmasına, 20 işyeri ve evin hasar görmesine neden olmuştu. Yaklaşık 20 gündür Suriye ordusu ile muhalifler arasında sıfır noktasında çatışmalar yoğun olarak yaşanıyordu.