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Dünya

NATO: Akçakale'de yaşananları derin endişeyle izliyoruz

NATO sözcüsü Lungescu Türkiye-Suriye sınırında yaşanan olaylara değindi

03 Ekim 2012 23:43

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Alçakale'ye top mermisi düşmesiyle ilgili ''NATO durumu yakından ve derin endişeyle izliyor. NATO'nun güneydoğu sınırındaki gelişmeler aktif gündemimizde'' dedi. 

Lungescu, AA'ya yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla telefonla görüştüğünü, ölü ve yaralıların ailelerine ve Türk halkına başsağlığı ve dayanışma duygularını ilettiğini anlattı. 
 
Lungescu, Türkiye'nin Suriye sınırında yaşanan olayları yakından ve derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, ''NATO'nun güneydoğu sınırındaki gelişmeler aktif gündemimizde'' ifadesini kullandı. 
 

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