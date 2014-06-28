Başbakanlık, 'paralel paşa'lara özel ekip iddialarını yalanladı

Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada, medyanın hassas davranması gerektiği vurgulandı.



Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:



"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma girişimleriyle alakalı olarak dün bir günlük gazetede yayımlanan haber çerçevesinde, söz konusu girişimi araştırmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir ekip oluşturulduğu biçimindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde, TSK da dâhil olmak üzere resmi kurumlara yönelik her türlü gizli yapılanma girişimleri karşısında neler yapılacağı yasalarla belirlenmiş durumdadır.

Devlet kurumlarının bu tür girişimlere karşı hukuk sınırları çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermekte olduğunun dikkate alınması, herhangi bir kuruma ilişkin yanlış algıya yol açılmaması hususunda medya organlarının da daha titiz davranmalarında yarar görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."