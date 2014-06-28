T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakanlık, 'paralel paşa'lara özel ekip iddialarını yalanladı

"TSK içinde paralel yapılanma" haberine, Genelkurmay ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sonra bir tepki de Başbakanlık'tan geldi

28 Haziran 2014 19:26

Başbakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada, medyanın hassas davranması gerektiği vurgulandı.


Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma girişimleriyle alakalı olarak dün bir günlük gazetede yayımlanan haber çerçevesinde, söz konusu girişimi araştırmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir ekip oluşturulduğu biçimindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde, TSK da dâhil olmak üzere resmi kurumlara yönelik her türlü gizli yapılanma girişimleri karşısında neler yapılacağı yasalarla belirlenmiş durumdadır.

Devlet kurumlarının bu tür girişimlere karşı hukuk sınırları çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermekte olduğunun dikkate alınması, herhangi bir kuruma ilişkin yanlış algıya yol açılmaması hususunda medya organlarının da daha titiz davranmalarında yarar görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

ETİKETLER

genelkurmayparalelbaşbakanlıközel ekip

İlgili Haberler

Gül'den 'Karargahta 40 Paralel Paşa' haberine 'sorumsuzluk' tepkisi

Cumhurbaşkanı Gül, Akşam gazetesinin bugünkü manşetine ilişkin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlarda titizlik gösterilmesi gerekir' dedi

Genelkurmay'dan 'paralel general' iddialarına yalanlama

'TSK'da 40 paralel general' olduğunu iddia eden habere, Genelkurmay Başkanlığı 'Somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu mahiyetindeki maksatlı haber ve yorumlar' diyerek tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24