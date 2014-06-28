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Gül'den 'Karargahta 40 Paralel Paşa' haberine 'sorumsuzluk' tepkisi

Cumhurbaşkanı Gül, Akşam gazetesinin bugünkü manşetine ilişkin, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlarda titizlik gösterilmesi gerekir' dedi

28 Haziran 2014 01:14

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Akşam gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili "Karargahta 40 Paralel Paşa" haberine ilişkin bir açıklama yaparak, "Bugün bir gazetede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ve üst rütbeli subaylarıyla ilgili yapılan yayını Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül büyük bir sorumsuzluk örneği olarak görmüş ve bundan derin üzüntü duymuştur" ifadesini kullandı.

İşte o açıklama:

Bugün bir gazetede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ve üst rütbeli subaylarıyla ilgili yapılan yayını Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir sorumsuzluk örneği olarak görmüş ve bundan derin üzüntü duymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgemizde olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, milli menfaatlerimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlarda her zamankinden daha fazla titizlik gösterilmesi gerektiğini hatırlatmıştır.

İktidara yakınlığı ile bilinen Akşam gazetesinin manşet haberinde bugün şu ifadeler yer almıştı:
 
“Derin yapının yuvalandığı TSK’da ‘paralelci paşa’ avı… Başbakan’ın talimatıyla üç aydır çalışan ekip 40 general ve amiralin örgüte çalıştığını tespit etti. Bir kuvvet komutanı da paralellere hizmet ediyor. Temizlik Yüksek Askeri Şura'dan önce...
Paralel örgütün yoğun şekilde sızdığı kurumların başında gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ‘darbeci avı’ için düğmeye basıldı. Bizzat Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, derin örgütü deşifre etmek için 3 aydır çalışıyor. “

Söz konusu Akşam gazetesinin 27 Haziran 2014 nüshalı manşeti şöyle:

 

 

 

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