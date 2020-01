Genelkurmay'dan 'paralel general' iddialarına yalanlama

Bir gazetenin manşetten duyurduğu ‘TSK’da 40 paralel general’ olduğu iddialarına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den sonra Genelkurmay Başkanlığı’ndan da tepki geldi.

Radikal’de yer alan habere göre Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu mahiyetindeki maksatlı haber ve yorumlar ile TSK'nın ve mensuplarının yıpratılmaması ve ayrışmalara neden olunmaması için ülkesini ve milletini seven, ülkemizin birlik ve beraberliğine sözde değil özde önem veren her vatandaşımız tarafından azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine inanılmaktadır” denildi.



Genelkurmay’ın resmi internet sitesinde yayınlanan basın açıklaması şöyle:



“1. Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan yazılarda ve programlarda; TSK'ya mensup bazı personelin gündemde olan bir yapılanma ile ilişkili olduğu iddia edilerek TSK'yı hedef alan haber ve yorumlara yer verilmektedir.



2. Anılan haber ve yorumlarla, TSK içinde hiyerarşi ve disiplin dışı oluşumların teşkilatlanabildiği imajının yaratılmak istendiği üzüntü ile izlenmektedir.



3. Kamuoyu nezdinde TSK'nın kurumsal kimliği ile mensupları hakkında olumsuz algı yaratma çabasını içeren iddia ve yorumların, hiçbir hukuki, insani ve vicdani dayanağı bulunmamaktadır.



4. İleri sürülen iddiaları araştırmak ve gerekli idari/adli işlemleri yapabilmek için bugüne kadar resmi istihbarat makamlarından somut hukuki hiçbir bilgi ve belge TSK'ya ulaşmamıştır.



5. Diğer taraftan, TSK'nın, Anayasal ilkelere bağlı, yüce Türk milletinin ve devletinin hizmetinde, sadece yasalarla ve Hükümet direktifleriyle kendisine verilen görevleri yapan anayasal bir kurum olduğu bilgisi birçok defa kamuoyu ile paylaşılmıştır.



6. Her türlü yıkıcı, bölücü ve yasa dışı kişi ve oluşumlardan TSK'nın temizlenmesinin yasal bir görev ve sorumluluk olduğuna inanılmaktadır. TSK bu konu üzerinde önemle ve hassasiyetle durmuştur ve durmaya devam etmektedir. Ancak somut bilgi ve belgeye dayanmayan dedikodu mahiyetindeki maksatlı haber ve yorumlar ile TSK'nın ve mensuplarının yıpratılmaması ve ayrışmalara neden olunmaması için ülkesini ve milletini seven, ülkemizin birlik ve beraberliğine sözde değil özde önem veren her vatandaşımız tarafından azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine inanılmaktadır.



7. TSK'nın kurumsal kimliğini ve personelini ilgilendiren her türlü iddia, titizlikle araştırılmakla birlikte somut bilgi ve belgeye dayanmayan kişileri karalamaya matuf haber ve yorum yapan ve bunu kasıtlı olarak medyaya sızdıran kişiler hakkında da hukuki yollara başvurulmuştur ve başvurulmaya devam edilecektir.



Yüce milletimize saygıyla duyurulur.”