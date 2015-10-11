Başbakanlık: Kılıçdaroğlu ile bundan sonraki süreçte, yakın diyalog içinde olunması kararlaştırılmıştır

Dün Ankara'da meydana gelen ve en az 97 kişinin can verdiği patlamanın ardından bazı muhalefet liderleriyle görüşme talep eden Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Başbakanlık'tan, görüşmenin ardından, "Bu çerçevede bundan sonraki süreçte gelişmelerle ilgili yakın diyalog ve bilgi alışverişi içinde olunması kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Ankara’da 10 Ekim günü gerçekleşen terör eylemi sonrasında Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Meclis’te grubu bulunan iki partinin genel başkanına yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 15.00’de Çankaya Köşkü’nde bir görüşme gerçekleşmiştir.

Görüşmede menfur terör saldırısının halkımızı derinden üzüntüye sevk ettiği bir kez daha vurgulanarak terör eylemlerinin kaynağı, amacı ve hedefi ne olursa olsun topyekün lanetlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Ülkemizi ve milletimizi hedef alan, demokrasimize ve huzurumuza kasteden terör eylemlerine karşı ortak bir duruş geliştirmenin önemi ele alınarak terörle ve teröristle mücadelenin hukuk içinde, kararlılıkla ve çok boyutlu olarak sürmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Görüşmede, olayın akabinde devlet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, terör eyleminin tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin hukuk önünde hesap vermesi için yapılan çalışmaların ivedilikle sonuca ulaşmasının önemi kaydedilmiştir.

Bu çerçevede bundan sonraki süreçte gelişmelerle ilgili yakın diyalog ve bilgi alışverişi içinde olunması kararlaştırılmıştır.

Milletimizi topyekün büyük bir acıya sevk eden bu hain saldırı karşısında tüm partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın sorumlu ve yapıcı bir dayanışma içinde olması gerektiği kanaati paylaşılarak, yaşanan menfur hadiselerin demokrasimize ve seçim güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çağrısı üzerine gerçekleşen görüşmede tüm toplum kesimlerinin bu tür olaylara karşı yek vücut olarak dayanışma sergilemesinin önemi vurgulanmıştır.