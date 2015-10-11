Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Ankara katliamının ardından görüşme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Ahmet Davutoğlu Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Tarafların 17.30'da açıklama yapması bekleniyor.
Saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, iki liderin teröre karşı nasıl önlem alınması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ayrı ayrı randevu istedi.