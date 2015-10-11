T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü

11 Ekim 2015 19:46

Ankara katliamının ardından görüşme kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Ahmet Davutoğlu Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Tarafların 17.30'da açıklama yapması bekleniyor.

Saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmede, iki liderin teröre karşı nasıl önlem alınması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ayrı ayrı randevu istedi.

ETİKETLER

davutoğluankara katliamıgörüşme sona erdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24