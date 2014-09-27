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'Başbakan'ın talimatıyla sınırdaki hayvan ve araç sorunu çözüldü'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik sığınmacılara ait hayvanların ve araçların pazartesiden itibaren Türkiye'ye alınacağını açıkladı

27 Eylül 2014 21:50

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da sığınmacıların geçiş kapısı Yumurtalık'ta sığınmacılara ait hayvanların ve araçların pazartesiden itibaren Türkiye'ye alınacağını söyledi. Çelik, "Başbakanımızın talimatıyla hayvan ve araçların geçişiyle ilgili yaşanan önemli sorunu çözdük. Türkiye bütün insanlığa ayrım gözetmeksizin kucak açıyor." dedi.

 

'Sınırda biriken araçların
iki noktaya geçişine izin verilecek'

 

Bakan Çelik, "Yüzlerce kişi Kobani'ye geçmek için mücadelesini sürdürüyor. Kobanêli vatandaşların hayvanlarla ilgili sıkıntısı var. Mayınlı bölgede hayvanlar savrulmuş durumda. Başbakanımızın talimatıyla hayvan ve araçların geçişiyle ilgili yaşanan önemli sorunu çözdük" dedi. Sınırda biriken araçların iki noktaya geçişine izin verileceğini belirten Çelik, "Geçişe pazartesi günü başlanacak. Türkiye bütün insanlığa ayrım gözetmeksizin kucak açıyor." açıklamalarında bulundu.

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