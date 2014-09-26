Kobanê'ye giden grubu Türkiye’ye sokmayan jandarmadan biber gazıyla müdahale!

IŞİD saldırısı altındaki Kobanê’de halka destek için Suruç’ta Türkiye sınırını geçerek ilçeye giden binlerce kişilik grup jandarma ve polis tarafından Türkiye’ye sokulmadı. Barikatı aşarak Türkiye’ye girmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine grup tekrar Kobanê’ye döndü.

Kobanê’ye saldıran IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar sürerken, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınıra giden binlerce kişi, Kobanê halkına moral vermek için ilçeye gitti.

Kobanê’de ilçe sakinleriyle bir araya gelen grup, daha sonra sınıra dönerek Türkiye’ye giriş yapmak istedi.

Sınırda barikat kuran güvenlik güçleri grubun Türkiye’ye girişine izin vermezken, yürüyüşe katılan DPB Suruç İlçe Başkanı İsmail Kaplan’ın ikna çalışmaları da sonuç vermedi.

Kobanê’ye destek yürüyüşüne katılan T24 Blog Yazarı Aysel Sağır, Türkiye’ye girişe izin vermeyen jandarmanın, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiye biber gazıyla müdahale ettiğini söyledi.

Giriş izni verilmeyen grubun Kobanê’deki bekleyişi sürüyor.