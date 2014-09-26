T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê'ye giden grubu Türkiye’ye sokmayan jandarmadan biber gazıyla müdahale!

Sınırdan içeri sokulmayan grup içinde kadın ve çocuklar da var

26 Eylül 2014 19:43

İnan Ketenciler

IŞİD saldırısı altındaki Kobanê’de halka destek için Suruç’ta Türkiye sınırını geçerek ilçeye giden binlerce kişilik grup jandarma ve polis tarafından Türkiye’ye sokulmadı. Barikatı aşarak Türkiye’ye girmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine grup tekrar Kobanê’ye döndü.

Kobanê’ye saldıran IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar sürerken, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınıra giden binlerce kişi, Kobanê halkına moral vermek için ilçeye gitti.

Kobanê’de ilçe sakinleriyle bir araya gelen grup, daha sonra sınıra dönerek Türkiye’ye giriş yapmak istedi.

Sınırda barikat kuran güvenlik güçleri grubun Türkiye’ye girişine izin vermezken, yürüyüşe katılan DPB Suruç İlçe Başkanı İsmail Kaplan’ın ikna çalışmaları da sonuç vermedi.

Kobanê’ye destek yürüyüşüne katılan T24 Blog Yazarı Aysel Sağır, Türkiye’ye girişe izin vermeyen jandarmanın, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiye biber gazıyla müdahale ettiğini söyledi.

Giriş izni verilmeyen grubun Kobanê’deki bekleyişi sürüyor.

 

ETİKETLER

kobanesuruçtürkiyesuriyesınırhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24