Kobanê'ye giden grubun Türkiye'ye girişine izin verilmiyor

Kobanê’ye destek yürüyüşüne katılan bir grup, Türkiye'yeye girişleri izin verilmeyince, YPG eşliğinde 10 kilometre yürüyerek, 11 gündür Suriyeli sığınmacıların bulunduğu sınır noktasına geldi.



Sınırdan geçmelerine izin verilmeyen grubu dağıtmak için havaya ateş açan asker, daha sonra grubu dağıtmak için ses ve gaz bombalarıyla saldırıda bulundu.

İlk görüşmelerde Türkiye'ye girişlerine izin verileceği söylenen, Kobanê’ye destek yürüyüşüne katılan grupla birlikte bekleyenler arasında 11 günden bu yana sınırı geçmek için bekleyen Suriyeli sığınmacılar da bulunuyor.

Sınırda bulunan askeri yetkililer, Suriyeli sığınmacıların beraberinda getirdikleri eşyalarını ve hayvanlarını bırakarak, sınırdan geçmelerine izin verileceğini söylemesine karşın, sığınmacılar, bu teklifi kabul etmeyince 11 gündür sınırda bekletiliyor.

Türkiye'den destek için Kobanê'ye giden grupla, Suriyeli sığınmacıların sınırda bekleyişleri sürüyor.